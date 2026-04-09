カメラで息子と愛犬の様子を確認すると、思わずニンマリしてしまう光景が…！？あまりにも微笑ましいわんこの姿が反響を集め、投稿は5.6万回再生を突破。「大きな体で甘えん坊♡」「起こさないなんてエライ！」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：仕事前『息子と犬は何をしているかな』と家をカメラで確認した結果→寝てる息子に…まさかの『ガン見』】

カメラで愛犬と息子を見てみると…？

カメラに映し出された微笑ましいわんこの姿が、TikTokアカウント「ice.2025.02.27.husky」に投稿されました。この日、愛犬であるシベリアンハスキーの「アイス」くんと息子さんの様子を仕事前に覗いてみた飼い主さん。

するとソファで眠る息子さんをじっと見つめるアイスくんの姿が…！まるで石のごとく動かず、息子さんをガン見し続ける様子に『起きて遊んでほしいんだろうなぁ』と推測したといいます。

アイスくんがワンッ！と一吠えすれば、きっと息子さんはすぐに起きることでしょう。しかしガン見という方法を取るところにアイスくんの優しさがうかがえます。

息子さんをガン見…！

カメラ越しの視線に気が付いたのか、ばっちりカメラ目線を決めてきたアイスくん。突然の出来事に、飼い主さんも思わず吹き出してしまったそう。

アイスくんの熱い視線は息子さんを起こしましたが、まだ半分夢の中…ぼーっとする息子さんの手を舐めて「おはよう！」と挨拶。そのまま口元をペロッと舐めたのを合図に、目が覚めた模様。

びっくりさせないよう徐々に、かつ確実に『起きてアピール』をするアイスくん。かなりの上級者です…！愛犬と息子さんのこんなに微笑ましい光景を見たら、安心して仕事が開始できますね♡

この投稿には「愛おしい♡」「仕事がんばれますね」「大きな体で甘えん坊が可愛い」といったコメントが寄せられています。

呼ばれても塩対応ですが…！？

ちょっぴり気まぐれさんなアイスくんの姿もご紹介！この日、アイスくんを中心に団らん中のご家族。そばにきてほしくてパパと息子さんがそれぞれ『おいで～！』と呼びますが、アイスくんはスンッ…と、完全無視！遊びたくてガン見するほど息子さんラブなはずなのに…！？

パパと息子さんには塩対応のアイスくんですが、おもちゃを見せると猪突猛進！お気に入りのおもちゃにはまっしぐら♡無邪気で天真爛漫なアイスくんと一緒なら、毎日が楽しくて仕方のないことでしょう…！

TikTokアカウント「ice.2025.02.27.husky」には、アイスくんとご家族のにぎやかな日常が紹介されています。大きな体で甘えん坊♡そんなアイスくんに癒されてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「ice.2025.02.27.husky」さま

執筆：anrai0419

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております