この可愛さは反則だよ…！「目が合った瞬間買うしかなかった！」100均ふわふわミニポーチ

ダイソーで見つけた『四角ポーチ（ひよこ）』は、思わず手に取ってしまう圧倒的な可愛さが魅力のアイテム。ふわふわ素材とユニークなデザインで癒やし効果抜群。加えて小物収納やバッグチャームとしても活躍する優秀さも兼ね備えています。見た目重視と思いきや、日常使いにも意外と便利な注目の商品。要チェックです！

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商品情報

商品名：四角ポーチ（ひよこ）

価格：￥220（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480963976

こんなの可愛すぎる！ダイソーのふわふわミニポーチ

ダイソーで思わず足を止めてしまった理由は、この『四角ポーチ（ひよこ）』。

正直、実用性よりも先に可愛さが全力で飛び込んできて、目が合った瞬間に「これは買うしかない！」と即決してしまいました。

ふわふわのファー素材に包まれたボディは、まるでぬいぐるみのような柔らかさ。

しかも、お風呂上がりにターバンを巻いたようなひよこデザインという反則級の愛らしさで、見ているだけで癒やされます。

ちょっとした便利さも兼ね備えてる！ダイソーの『四角ポーチ（ひよこ）』

裏地は不織布のようなシンプルな素材で、縫製も正直かなりラフ。いかにも100円ショップらしいクオリティではありますが、それを補って余りあるのがこのビジュアルの強さ。

細かい仕上がりを気にするより、「可愛いからOK」と思わせてくれる魅力があります。

キャッシュカードはギリギリ収まる程度のサイズ感ですが、その小ささが逆に使い勝手の良さに繋がっています。

常備薬や絆創膏、ミニサイズのハンドクリームなど、バッグの中で散らかりがちな小物をまとめるのにぴったり。

さらに、折りたたんだエコバッグやイヤホンの収納にも向いていて、見た目以上に活躍してくれます。

フック付きなので、バッグにチャームとして付ければ一気に存在感アップ。旅行バッグの目印としても使えるので、実用面でも意外と優秀です。

可愛さに振り切ったアイテムですが、ちょっとした便利さもちゃんと備えているのが嬉しいポイントです。

今回はダイソーの『四角ポーチ（ひよこ）』をご紹介しました。

この子と目が合ったら、きっとあなたも連れて帰りたくなるはず。気になった方はぜひチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年3月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。