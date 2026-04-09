300円で良いの？「スーパーでも見たことないよ…」珍しいアレを育てるキット

ダイソーの園芸グッズ売り場ですごいアイテムを発見！以前から販売されている栽培キットに、大人も欲しくなるテラコッタカラーのものが登場しました。育てられる植物もスーパーでは見かけない、少しめずらしいトマト。必要なものがすべてそろって330円（税込）で栽培できます。園芸初心者さん必見のアイテムですよ♪

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商品情報

商品名：農薬不使用ナチュラル栽培セット ブラックチェリートマト

価格：￥330（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480982250

大人っぽいカラーがかわいい！ダイソーで見つけた栽培キット

昨年あたりからダイソーで見かける「プラフル」シリーズに新しい商品を発見！その名も『農薬不使用ナチュラル栽培セット ブラックチェリートマト』です。

今まではポットが子供向けの鮮やかな色味でしたが、こちらは落ち着いたテラコッタカラーで、室内のインテリアになじむデザインとなっています。

底面吸水ポットなので、水切れしにくく、水やりの管理がラクラク！室内の栽培に適した作りとなっています。

中には圧縮されたココヤシの土が入っています。まずは大きめの容器に入れて、850mlの水で膨らませましょう。

園芸初心者さんにおすすめの栽培キット！めずらしいトマトが収穫できる

こちらが種子。330円（税込）で必要なものがすべて手に入るのはうれしいですね！

膨らんだ土をほぐして、水を切ってからポットに移し替えます。種が重ならないように中央にまき、軽く土をかけ、土が乾燥しないよう水をあげましょう。あとは日当たりのいい場所で見守るだけ！

発芽し始めたら液体肥料などをあげ、間引きをしたあと、収穫です！発芽まで約7日、収穫まで約100日と初心者さんにおすすめですよ。

今回はダイソーで購入した『農薬不使用ナチュラル栽培セット ブラックチェリートマト』をご紹介しました。スーパーでは見かけないような、黒く熟したトマトが収穫できる面白い栽培キット。

ダイソーで手軽にゲットでき、挑戦へのハードルが低いので、ぜひチェックしてみてくださいね♪

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年3月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。