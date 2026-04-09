「これまで何度も成し遂げてきた」数的不利が響き、アトレティコに０−２敗戦のバルサ。ウルグアイ代表DFは第２レグでの逆転突破へ闘志「彼らを倒しに行く」【CL準々決勝】

「これまで何度も成し遂げてきた」数的不利が響き、アトレティコに０−２敗戦のバルサ。ウルグアイ代表DFは第２レグでの逆転突破へ闘志「彼らを倒しに行く」【CL準々決勝】