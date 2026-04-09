川崎希、子ども3人＆イケメンモデル夫と“家族旅行中”ショット公開！ かわいいリンクコーデを披露
タレントの川崎希さんは4月8日、自身のInstagramを更新。家族でリンクコーデを楽しむ様子を公開しました。
【写真】川崎希、家族5人でリンクコーデ
夫でモデルのアレクサンダーさんもグリーンのベストでカラーを合わせ、川崎さん自身も鮮やかなグリーンのロングワンピース姿を披露。青空や緑に映える爽やかな装いで、リゾート感あふれる家族ショットとなっています。
(文:五六七 八千代)
【写真】川崎希、家族5人でリンクコーデ
家族のおそろいリンクコーデショット川崎さんは「家族旅行中 子どもたちは、この前のHawaiiで買ったお揃いのお洋服が着たくて サイズアウトしちゃう前に3人揃った柄が着れて嬉しい母」とつづり、3枚の写真を投稿。家族全員で“グリーン”をテーマにした統一感のあるスタイリングを披露しました。子どもたちはアメリカ・ハワイ州で購入したリーフ柄のウエアを着用し、長男はアロハシャツ、次女はキャミワンピース、末っ子はロンパースと、それぞれの年齢に合わせたリンクコーデを楽しんでいます。
「行く前から疲れるなんて」同日、アレクサンダーさんも自身のInstagramで家族旅行の写真を公開。「家族旅行行ってきます 本当疲れるw」とつづり、3枚の写真を公開しました。搭乗前の様子や空港での写真を投稿しています。コメントでは「旅行のお写真楽しみにしています」「行く前から疲れるなんて」「今だけだから楽しんで〜」などの声が集まっています。気になった人はぜひチェックしてみてください。
(文:五六七 八千代)