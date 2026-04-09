「イケメンすぎて脈拍100超えた」WEST.濱田崇裕、木村拓哉とのゴルフショット公開！ 「贅沢な推し活」
WEST.の濱田崇裕さん（※濱は正式には異体字）は4月8日、自身のInstagramを更新。俳優の木村拓哉さんとゴルフを楽しんだ様子を公開しました。
【写真】濱田崇裕と木村拓哉のツーショット
この投稿には、タレントの武井壮さんから「羨ましすぎる！！！」とのコメントが。ほかにもファンからは「2人ともすっごいゴイゴイカッコよすです」「インスタ開いた瞬間アップの茺ちゃんと木村パイセン、、、イケメンすぎて脈拍100超えた」「推し推しで嬉しすぎる」「好きな事を好きな人とする時間、贅沢な推し活おめでと〜」「すごく楽しそうでかわいい」と、絶賛の声が寄せられました。
(文:多町野 望)
【写真】濱田崇裕と木村拓哉のツーショット
「推し推しで嬉しすぎる」濱田さんは「久々の木村さんとゴルフ 私は、まだまだ修行が足りませんがとても気持ちよくて幸せでございました ありがとうございました!!」とつづり、1枚の写真を投稿。木村さんとのツーショットです。青空の下で、2人とも満面の笑みを浮かべています。木村さんはサングラスを着用し、濱田さんはサングラスを帽子の上に掛けた姿です。どちらも似合っていて格好いいです。
木村さんも投稿「めちゃくちゃ楽しい時間」木村さんも同日、自身のInstagramを更新。「久々のコースへ！めちゃくちゃ楽しい時間を過ごせました！ありがとうございました」とつづり、青空の下のソロショットを公開しました。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)