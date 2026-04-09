【ひらがなクイズ】1分以内に挑戦しよう！ 共通のひらがな2文字は何？ ヒントは数字の単位や並外れた様子
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！
パズルのように言葉の一部が欠けるだけで、普段使い慣れているはずの表現が意外な難問に見えてくるから不思議です。今回は、数字の数え方や、程度が大きく異なる様子を表す言葉が登場します。頭の回転を速めて、制限時間1分以内のクリアに挑戦してみてください。
□□い
ひと□□
□□ちがい
ヒント：数字の個数を数えるときの単位や、あまりにも差があることを指す表現を思い出してみましょう。
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
それぞれの言葉に「けた」を入れると、次のようになります。
けたい（懈怠）
ひとけた（一桁）
けたちがい（桁違い）
どれも正しい日本語になりますね。「けたい」は、やるべきことを怠る「懈怠（けたい）」といった意味があります。一つの響きが持つ複数の意味を、文脈に合わせて瞬時に脳内検索することが、思考の柔軟性を維持する秘訣（ひけつ）ですよ！
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
パズルのように言葉の一部が欠けるだけで、普段使い慣れているはずの表現が意外な難問に見えてくるから不思議です。今回は、数字の数え方や、程度が大きく異なる様子を表す言葉が登場します。頭の回転を速めて、制限時間1分以内のクリアに挑戦してみてください。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
ひと□□
□□ちがい
ヒント：数字の個数を数えるときの単位や、あまりにも差があることを指す表現を思い出してみましょう。
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
正解：けた正解は「けた」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「けた」を入れると、次のようになります。
けたい（懈怠）
ひとけた（一桁）
けたちがい（桁違い）
どれも正しい日本語になりますね。「けたい」は、やるべきことを怠る「懈怠（けたい）」といった意味があります。一つの響きが持つ複数の意味を、文脈に合わせて瞬時に脳内検索することが、思考の柔軟性を維持する秘訣（ひけつ）ですよ！
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)