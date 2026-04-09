人気漫画家、マガジン漫画に応援イラスト 『歪みの虜』1巻発売記念
「別冊少年マガジン」にて連載中の『歪みの虜』コミックス第1巻が発売された。第1巻発売に合わせて作品PV、『となりの席のヤツがそういう目で見てくる』作者・mmk先生、『イジらないで、長瀞さん』作者・ナナシ先生からの応援イラストも公開された。
【画像】ちょっと怖い！『イジらないで、長瀞さん』作者からの寄稿イラスト
■『歪みの虜』あらすじ
SNSで圧倒的人気を誇る“おーにじょうろく”初連載！猛犬と周囲から恐れられるヤンキーの田中は喧嘩に明け暮れる毎日。そんなある日、冴えないメガネ少女が突如現れる…！
まったく自分を恐れない彼女の言動に、最初はイラついていた田中だったが…「歪んだ表情がとっても可愛い」。彼女の持つ独特の雰囲気と、初めての感覚に段々と虜になっていく――。清純メガネ少女と猛犬ヤンキーの歪なラブストーリー開幕！
【画像】ちょっと怖い！『イジらないで、長瀞さん』作者からの寄稿イラスト
■『歪みの虜』あらすじ
SNSで圧倒的人気を誇る“おーにじょうろく”初連載！猛犬と周囲から恐れられるヤンキーの田中は喧嘩に明け暮れる毎日。そんなある日、冴えないメガネ少女が突如現れる…！
まったく自分を恐れない彼女の言動に、最初はイラついていた田中だったが…「歪んだ表情がとっても可愛い」。彼女の持つ独特の雰囲気と、初めての感覚に段々と虜になっていく――。清純メガネ少女と猛犬ヤンキーの歪なラブストーリー開幕！
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