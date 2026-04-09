みりちゃむ、「愛玩動物飼養管理士」の資格取得で認定証を公開 本名には「左右対称の漢字良いね」の声
ギャルタレント・みりちゃむ（23）が8日、自身のXを更新。ペットの正しい飼い方や動物愛護について深く学ぶ「愛玩動物飼養管理士」の資格取得を改めて伝え、手に入れた認定証の写真を公開した。
【写真】「左右対称の漢字良いね」みりちゃむの本名が記された認定証
愛犬家としても知られるみりちゃむは、2月の投稿で公益社団法人日本愛玩動物協会が認定する愛玩動物飼養管理士「2級」の認定試験に、母子そろって合格したことを報告していた。
この日の投稿では、手元に届いたばかりの認定証を披露。認定証には「大木美里亜」と、みりちゃむの本名が記されている。
以前の投稿で運転免許証を公開した際、本名について「みりちゃむの免許証みて凄い事発見した 名前を縦書きににして、縦に線を引くと左右対照になってる」「みりちゃむって名前全部左右対称なんだね」と驚きの反応が起こっていたが、今回の投稿でも「すべての漢字が左右対称なんだね！」と字面の美しさへのリアクションが寄せられていた。
【写真】「左右対称の漢字良いね」みりちゃむの本名が記された認定証
愛犬家としても知られるみりちゃむは、2月の投稿で公益社団法人日本愛玩動物協会が認定する愛玩動物飼養管理士「2級」の認定試験に、母子そろって合格したことを報告していた。
この日の投稿では、手元に届いたばかりの認定証を披露。認定証には「大木美里亜」と、みりちゃむの本名が記されている。
以前の投稿で運転免許証を公開した際、本名について「みりちゃむの免許証みて凄い事発見した 名前を縦書きににして、縦に線を引くと左右対照になってる」「みりちゃむって名前全部左右対称なんだね」と驚きの反応が起こっていたが、今回の投稿でも「すべての漢字が左右対称なんだね！」と字面の美しさへのリアクションが寄せられていた。