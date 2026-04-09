お笑いタレントのケンドーコバヤシ（53）が8日深夜放送のMBSラジオ「アッパレやってまーす！」（月〜木曜後11・30、土曜深夜0・00）に出演。イチオシのご飯のおともを明かした。

同番組では、リスナーから「ご飯のお供の“アラ！”にマヨネーズを混ぜた“アラマヨ”」が「明太マヨを超える」との情報が寄せられた。タレントの柏木由紀が「アラ！ってなんですか？」と聞くと、ケンコバは「出て行け！」と一喝して笑わせた。

そして同商品について「いわゆる海苔の佃煮。西日本で売ってる、ちょっとスッキリした、海苔の香りが強めの」と解説。「関西地方ではおなじみやねん。全国的に有名なのもあるやん、“ごはんですよ！”とか。でも関西人はこっちのほうが」と説明した。

さらに「トーストにアラ！を塗ってもうまいからね」と提言すると、「アンガールズ」山根良顕は、「海苔屋さんが“トーストに海苔を乗せて食べてみてください”って、やってうまかったわ。普通の海苔」と回想。「だからパンに塗っても合いそう」と共感した。

また冷蔵庫で持て余しているという山根の相方・田中卓志に対し、ケンコバは「だから“TKG（卵かけご飯）に入れてみろ”って言うてるやろ、しょうゆを使わずに」と熱弁。ただし2021年に発売された「プレミアムアラ！」に関しては「それに使うなよ、もったいないから」と制止した。

続けて「本当のホカホカの炊き立てのご飯の時に置いとけ」と指南したケンコバは、他社製品との違いについて「海苔の香りがね、俺はアラ！が一番うまいと思う」と改めて力説。「ホンマ、トーストがおいしい。一番ぜいたくなのは、パスタの時に使う。すぐなくなる」と語っていた。