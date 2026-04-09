男性用アンダーウェアを販売…かつて“韓国の広末涼子”と呼ばれた女優、月利息120万円に追われる近況

かつて“韓国の広末涼子”と呼ばれた女優のイ・ヘインが、月1200万ウォン（約120万円）の利息を支払うために男性用アンダーウェアの販売を行っていると明らかにした。

4月8日、イ・ヘインは自身のSNSに男性用アンダーウェアの共同購入に関する動画を投稿し、「利息1200万ウォンを払うために、ありとあらゆることをしている」と語った。

【画像】“韓国の広末涼子”、スケスケ衣装

動画の中でイ・ヘインは、自身が販売する男性用アンダーウェアブランドの女性用ラインを身に着けた状態で、男性用アンダーウェアの共同購入を告知している。彼女は「利息を払うために、本当に一生懸命生きている最中だ」と強調した。

（画像＝イ・へインYouTubeチャンネル）

先立ってイ・ヘインは40億ウォン（約4億円）台のビルを購入したが、空室に対する負担感を吐露していた。

イ・ヘインは今年3月、自身のチャンネルを通じて「月利息1200万ウォン、月賃貸料600万ウォン（約60万円）!!皆さんなら耐えますか、それとも売りますか？！」と問いかけ、「ビルを買ったが、1カ月の利息が1200万ウォン。正直に言うと、私はこれほどまでだとは思わなかった。ローン利息だけで毎月1200万ウォンだ」とし、「ところが現在、賃貸が半分しか埋まっていない。家賃収入は600万ウォン。だから私が毎月600万ウォンを（持ち出しで）払わなければならない状況だ」と明かした。

（画像＝イ・へインYouTubeチャンネル）

続いて「空室が6つ。正直怖いです。それでも諦めません。これから空室を埋めていく過程をお見せします」と覚悟を固めていた。

なお、イ・ヘインは昨年、自身のYouTubeチャンネルに公開した『40億の資産家と結婚しました』というタイトルの動画を通じて、40億ウォン台のビルを購入する過程を公開して話題を呼んだ。

（記事提供＝OSEN）

◇イ・ヘイン プロフィール

1986年5月27日生まれ、本名はイ・ジヨン。2005年にモデルとしてデビューし、清純な魅力で「韓国の広末涼子」とも呼ばれた。ドラマ『H.I.T. -女性特別捜査官』『黄金の魚』『感激時代〜闘神の誕生』などに出演する一方で、2012年には7人組ガールズグループ「GANGKIZ」として歌手デビュー。他にもピラティス講師やYouTuberとしても活動するなど、多方面で活躍している。