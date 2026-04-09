Hearts2Heartsが来日、表参道のイベント登場 ジウが流暢な日本語で挨拶【2aN SCHOOL in TOKYO】
【モデルプレス＝2026/04/09】韓国のガールズグループ・Hearts2Hearts（ハーツトゥハーツ）が4月9日、都内で開催された「2aN SCHOOL in TOKYO」オープン記念イベントに出席した。
【写真】Hearts2Heartsが来日
学校をイメージした表参道の会場でイベントを行ったHearts2Hearts。リーダーのジウ（JIWOO）は「ミューズとして日本のポップアップでみなさんにご挨拶することができて嬉しいです！」と流暢な日本語で丁寧に挨拶した。
ポップアップで展開されるチークについて、イアン（IAN）は「今日私が使ったシャドウはこのラブクローバーパレットなんです。日本でも2aNのパレットはとっても人気があるんですけど、私も本当に大好きな商品です」とおすすめ。ポップアップでは自分でカラーを組み合わせてチークを作る体験も行われるが、Hearts2Heartsが作ったチークが公開されると、ステラ（STELLA）は「私のブロンドカラーに似合うコーラルのカラーを選びました」と髪色に合ったカラーを選んだと紹介。最後にジウは「10日間開催される2aNポップアップにもぜひたくさん遊びに来てくださいね。そして、これからも私たちHearts2Heartsへの応援もどうぞよろしくお願いします！」と呼びかけ、イベントを締めくくった。
今回のイベントは、韓国発カラーメイクブランド「2aN」2026年春新作「Love, Rosy Collection」期間限定ポップアップの開催を記念したもの。Hearts2Heartsは⼈気アイテム「デュアルチーク」を使ったD.I.Y体験にも挑戦し、カラーのこだわりなどについてもトークした。（modelpress編集部）
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◆Hearts2Hearts、表参道に降臨
学校をイメージした表参道の会場でイベントを行ったHearts2Hearts。リーダーのジウ（JIWOO）は「ミューズとして日本のポップアップでみなさんにご挨拶することができて嬉しいです！」と流暢な日本語で丁寧に挨拶した。
◆Hearts2Heartsがミューズ「2aN SCHOOL in TOKYO」
今回のイベントは、韓国発カラーメイクブランド「2aN」2026年春新作「Love, Rosy Collection」期間限定ポップアップの開催を記念したもの。Hearts2Heartsは⼈気アイテム「デュアルチーク」を使ったD.I.Y体験にも挑戦し、カラーのこだわりなどについてもトークした。（modelpress編集部）
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