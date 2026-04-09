ニチレイフーズ、「本格炒め炒飯」新テレビCMを放映開始

ニチレイフーズは11日から、今田美桜さんを起用した「本格炒め炒飯」の新テレビCM「25年ずーっと売上No.1」篇の放映を順次全国で開始する。同社は、ブランドの顔として、2024年から今田さんを起用。新CMでは、25年連続売上No.1を継続する同商品の魅力を訴求する。

「本格炒め炒飯」が誕生したのは今から25年前の2001年。プロの味を研究し、家庭用冷凍炒飯市場初の“パラッと炒めた”炒飯として、多くのユーザーの支持を獲得。その後、10年には累計販売数3億食を突破。15年には独自の「三段階炒め製法」を導入し、「パラ凄っ」なおいしさを実現。1秒に1個以上売れている(インテージSRI調べ)、日本の「冷凍食品の代名詞」ともいえる商品に成長した。

新CMでは、それぞれの時代背景を表す映像とともに、25年もの間「ずーーーっと売上No.1!」であり続けてきた実績を、今田さんと一緒に追体験していく。「25年ずーーーっと」の印象を残すため、今田さんが「ずーーーっと!」という長いセリフをひと息で言い切るシーンも見どころとなっている。

新テレビCM「25年ずーっと売上No.1」篇

〈今田美桜さんを起用した「本格炒め炒飯」25周年キャンペーンも実施〉

また同社は10日から、「本格炒め炒飯」発売25周年を記念して、「今田美桜×『本格炒め炒飯』25周年キャンペーン」を実施する。発売25周年を記念して、今田さんイラスト入り本格プレートを25人に、Wチャンスでニチレイ炒飯詰め合わせを250人に抽選で贈呈するもの。応募期間は4月10日〜5月11日。ニチレイフーズ公式X(@nichirei_foods)をフォロー、またはキャンペーン投稿のリポストで応募できる。

〈冷食日報 2026年4月9日付〉