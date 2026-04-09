テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）は９日、ドジャースの大谷翔平投手が８日（日本時間９日）、昨季のワールドシリーズでも戦ったブルージェイズ戦で先発し６回４安打１失点（自責０）だったことを速報した。試合はブルージェイズが４―３でドジャースを破った。

大谷は「１番・投手、指名打者」でフル出場。２勝目はならなかったが、２登板でいまだ防御率は０・００で、最速は１００・１マイル（約１６１・１キロ）。打っては１打席目に四球を選び、４３試合連続出塁でイチローの持つ日本人記録に並んだ。

この試合を受けコメンテーターで元テレビ朝日社員の玉川徹氏は「我々は、記録をすごく期待してるけど、ご本人はどうなんでしょうね」と投げかけた。

続けて「記録っていうものを意識してプレーされているのかどうかというのは、ちょっと聞いてみたいなって前から思っているところなんですけど」と明かしていた。

さらに「あとはやっぱり、大谷さん本人がこの後、何を目指すかっていう…そこですよね」とし「年齢的にも２０代前半とかじゃないですからね。二刀流っていう厳しいものを、あと何年も何年もっていうふうなことは、もしかしたらないのかもしれない。そうなると今年。今年ダメだったら、来年…まさに今こそが大事なんだと思うんだけど…サイ・ヤング賞なのかな？」とコメントしていた。

その上で「ピッチャーとして記憶に残る記録に残る、そういう選手になりたいというふうな思いがあるのかどうかね」と明かしていた。