【BULLET KNIGHTS エクソシスト HELL BLAZE】 9月 発売予定 価格：10,450円

コトブキヤは、プラモデル「BULLET KNIGHTS エクソシスト HELL BLAZE」を9月に発売する。価格は10,450円。

本製品は、コトブキヤの美少女×メカニックをテーマにしたプラモデルシリーズ「メガミデバイス」より、「BULLET KNIGHTS エクソシスト HELL BLAZE」をプラモデルで表現したもの。

「BULLET KNIGHTS エクソシスト」をベースに、新色のM.S.G「バトルランス」「エクシードバインダー2」「エクスアーマーE」を加え、カスタムの可能性がさらに広がるスペシャルセットとなっており、成型色を「HELL BLAZE」カラーに変更し、キャラクターイメージを一新している。

デザインはイセ川ヤスタカ氏が担当しており、新規アイプリント3種の塗装済み顔パーツが付属する。

またコトブキヤショップで購入すると、限定特典として「特別カラー髪パーツ」が付属する。

「BULLET KNIGHTS エクソシスト HELL BLAZE」

コトブキヤショップ限定特典「特別カラー髪パーツ」

仕様：プラモデル スケール：1/1スケール サイズ：全高 約150mm 素材：PS、ABS、POM、PVC

(C) KOTOBUKIYA (C)Masaki Apsy (C)Toriwo Toriyama

※画像は試作品です。実際の商品とは多少異なる場合がございます。また撮影用に塗装されております。