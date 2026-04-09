◆大阪府知事賞争奪 第２９回大阪阪南大会（４、５日・浜寺公園第１野球場ほか） ▽中学生の部・２回戦 意岐部ボーイズ１―６大阪深江ボーイズ

「大阪府知事賞争奪 第２９回大阪阪南大会」が４日に開幕し、１６強が出そろった。ホストの大阪阪南支部からは大阪和泉ボーイズが打力を発揮し、コールド勝ち。大阪深江ボーイズも投打にかみ合った内容で好発進するなど、６チームが駒を進めた。また、５日に開幕した「大阪府知事杯争奪 第２２回大阪南さくら大会」では、主催の大阪南支部から岸和田阪和ボーイズが逆転勝ちでベスト８入りを決めた。

勝利への気迫が実った。序盤から着実にリードを広げた大阪深江が、快勝発進。５回にチーム６点目のダメ押し適時二塁打を放った小松主将は、「みんなの勝ちたいという気持ちがまとまっていた」と胸を張った。

上位打線の活躍が光った。まずは初回、３番・林が「芯でミートできた」と左中間へ先制の適時三塁打。２回にも二塁打を放つなど３の３、２打点で主軸の役割を果たした。２番・與那嶺（よなみね）は全３打席出塁３得点。５回は「バントは得意。うまく決まった」と三塁線に絶妙なバント安打して好機を広げるなど、つなぎ役で存在感を示した。

今大会を見据えて、３月下旬に２泊３日で合宿を敢行。林は「コーチから合宿中に『打つポイントを前に』と指導を受けてから調子が良くなった」と成果にうなずいた。