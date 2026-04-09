新年度を記念し、HOBBY Watchでは公式Xのフォロー＆リポストで参加できるプレゼントキャンペーンを実施します。

本キャンペーンでは注目の最新ホビーアイテムとして各メーカー様よりご協賛いただき下記3アイテムをそれぞれ抽選で1名様にプレゼント！そのほか、Amazonで使用できるギフト券1万円分を抽選で5名様に賞品としてご用意しました。

タカラトミー T-SPARK「トイライズ AFC-01X Ω レギオス オメガ」×1名様 タカラトミーアーツ「ガチャ貯金箱＜ガチャ２ Ezモデル＞」×1名様 タミヤ「1/12 Honda CB1000F」×1名様

下記詳細をご確認の上、ぜひ奮ってご応募ください。

応募方法

キャンペーン詳細

賞品②タカラトミー T-SPARK「トイライズ AFC-01X Ω レギオス オメガ」

トイライズで展開する『機甲創世記モスピーダ ANOTHER GENESIS』第1弾を1名様にプレゼント！

アーモファイター／アーモダイバー／アーモソルジャーの3形態に完全変形！

シリーズ第3弾「トイライズ AFC-01X α レギオス… pic.twitter.com/qomiIzl5la - HOBBY Watch (@hobbywatch_jp) April 9, 2026

応募期間：4月9日～4月30日23時59分 賞品：（※五十音順）Amazonギフトコード1万円分×5名様タカラトミー T-SPARK「トイライズ AFC-01X Ω レギオス オメガ」×1名様タカラトミーアーツ「ガチャ貯金箱＜ガチャ２ Ezモデル＞」×1名様タミヤ「1/12 Honda CB1000F」×1名様 抽選期間：2026年5月1日～5月11日 予定

応募者は以下の応募規定及び注意事項に同意した上で本キャンペーンに参加するものとします。

応募規定

注意事項

当選はご本人のみとさせていただきます。また、お一人につき1当選といたします。 非公開アカウントは抽選の対象外となります。 ご応募は日本国内在住の方に限定させていただきます。 抽選期間中に「@hobbywatch_jp」のフォローを解除した場合、応募は無効とします。 複数アカウントを用いての応募は無効とします。当選者のみダイレクトメッセージにてお知らせいたします。当選のお問い合わせには応じられませんのでご了承ください。 当選者へのダイレクトメッセージに記載の期日までに手続きが行われなかった場合は当選無効とします。 当選者には賞品発送のために個人情報（お名前、ご住所、お電話番号）をお伺いいたします。ご回答いただきました個人情報は賞品の発送および発送に必要な連絡にのみ使用し、それ以外の目的には使用いたしません。当社のプライバシーポリシーはこちら（https://www.impress.co.jp/privacy.html）にてご確認ください。 当選者は当選権利を第三者へ譲渡することはできません。 賞品の転売、オークション等への出品は固くお断りいたします。