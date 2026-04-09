◆大阪府知事賞争奪 第２９回大阪阪南大会（４、５日・浜寺公園第１野球場ほか） ▽中学生の部・２回戦 北河内大東ボーイズ２―１２大阪和泉ボーイズ＝４回コールド＝

「大阪府知事賞争奪 第２９回大阪阪南大会」が４日に開幕し、１６強が出そろった。ホストの大阪阪南支部からは大阪和泉ボーイズが打力を発揮し、コールド勝ち。大阪深江ボーイズも投打にかみ合った内容で好発進するなど、６チームが駒を進めた。また、５日に開幕した「大阪府知事杯争奪 第２２回大阪南さくら大会」では、主催の大阪南支部から岸和田阪和ボーイズが逆転勝ちでベスト８入りを決めた

緊急事態を一丸で乗り越えた。大阪和泉は１０安打１２得点、投げては先発・平松優が４回３安打２失点で４回コールド勝ち。投打がかみ合い、辻井主将は「けが人が多いけど、みんなでしっかりカバーできた」と喜んだ。

初回、３連続四球後に４番・山田の飛球が敵失を誘い先制。主将が適時打で続くなど、この回４点を奪った。２回に「甘い球を完璧に捉えた」と右中間へ適時二塁打した４番は、３回にも２点打するなど４打点。４回は平松優が２点三塁打するなど１０点差をつけ、勝利を決めた。

この日はエース格の山口優が、故障により登板回避。遊撃での出場が多い背番号６が「三振をいっぱい（５個）取れた」と力投でフォローした。キャプテンは「優勝できるように頑張りたい」とナインの気持ちを代弁。支え合い、頂点を狙う。