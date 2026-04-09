ロックバンド「ＯＮＥ ＯＫ ＲＯＣＫ」が９日、インスタグラムを更新し、５月２、３日に予定していた香港公演を中止することを発表した。

英文で「香港公演の中止について」とし、「誠に残念ではございますが、２０２６年５月２日および３日に香港で開催予定だった『ＯＮＥ ＯＫ ＲＯＣＫ ＤＥＴＯＸ Ａｓｉａ Ｔｏｕｒ ２０２６』の公演は中止となりました」と伝えた。理由については「アーティストや主催者のコントロールの及ばない予期せぬ事情」と説明。「残念ながら、最善を尽くしましたが、これらの問題は解決できず、公演は中止せざるを得なくなりました」とつづり、「皆様にとって残念な知らせであることを承知しており、コンサートを楽しみにしていたファンの皆様に心よりお詫び申し上げます」と謝罪した。

「ＯＮＥ ＯＫ ＲＯＣＫ」は今年３月にもＸで、５月９日に予定していた中国・上海公演について「諸般の事情により中止させていただきます」と発表していた。

同ツアーは２月２１日にタイ・バンコクからスタート。４月２５、２６日に台湾、同２９日にマレーシアのクアラルンプールをまわり、５月２、３日に香港公演が予定されていた。５月１６日のインドネシア・ジャカルタ公演でファイナルを迎える予定になっている。

「ワンオク」の愛称で知られるＯＮＥ ＯＫ ＲＯＣＫは４人組。ボーカル・Ｔａｋａは、歌手・森進一の長男で、弟（三男）は活動休止を表明したロックバンド「ＭＹ ＦＩＲＳＴ ＳＴＯＲＹ」のボーカル・Ｈｉｒｏ。