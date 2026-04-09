【新華社大連4月9日】「皆さん、こんにちは。小野と申します。当店の濃厚な豚骨しょうゆラーメンを味わいにぜひお越しください」。中国遼寧省大連市にある「小野家（おのや）拉麺」の創業者、小野光規さん（49）は、動画投稿アプリ「抖音（ドウイン）」のライブ配信でよどみない中国語を使い、自身の店を紹介した。

小野さんは宮城県仙台市の出身。東北大学で中国哲学を専門に研究した。27歳の時には、中国語を学ぶため吉林省に派遣された。1年間の留学生活で、中国の文化や習慣などへの理解が深まり、心に残る思い出ができた。

2020年9月に宮城県大連事務所の所長として中国に赴任。大連には日系企業や在住日本人も多く、3年半の間に日本人の友人や地元の知り合いが大勢でき、大連には深い思い入れがあるという。

24年3月に任期を終えて日本に帰国したが、ほどなくして退職、再び大連に戻った。実は小野さんは子どもの頃から定年後にラーメン店を開くのが夢だった。50歳が近づき、定年まで待っていられないと感じ、今すぐ行動を起こそうと考えるようになったという。「中国では日本食の人気がますます高まり、需要も旺盛。それならいっそのこと中国でラーメン店を開いて、長年の夢をかなえようと思った」。

食事時が終わって店がすくと、小野さんは「抖音」のアプリを開き、ライブ配信でフォロワーと交流する。「中国のソーシャルメディアはとても発達しており、ライブ配信がいいPRになる。大勢の人たちが抖音で店を知り、食べに来てくれる。自分でもライブ配信でセットメニューや新商品を紹介したり、日本のグルメを発信したりしている。ライブ配信を数多くこなしたことで、中国語も上達した」と語った。

今や小野さんは、インターネット上である程度知られるようになった。ラーメン店の仕事だけにとどまらず、毎週、動画投稿アプリ「TikTok（ティックトック）」で日本語のライブ配信を行い、日本の視聴者に中国の商品やグルメ、文化、習慣などを紹介している。

中国で長年の夢をかなえた小野さん。ネットを通じてより多くの中国人に日本を知ってもらい、より多くの日本人に中国を理解してもらうことで、両国の人々が食を通じてさらに関係を深められればと語った。（記者/張博群、武江民）