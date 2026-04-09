春アニメ人気作品は？週間ランキングTOP5 大手動画配信サービス発表
動画配信サービスのABEMAは、3月30日週に視聴された「アニメ週間ランキング」を発表した。春アニメが続々と放送を開始した3月30日週。「ABEMA」の週間ランキングでは、4月1日より待望の4th seasonの放送を開始した『ようこそ実力至上主義の教室へ』が変わらない人気を見せ1位を獲得した。
【画像】可愛すぎる！人気急上昇中の新キャラ 公開された『よう実』場面カット
2位は、異色の異世界冒険ファンタジー『最強の職業は勇者でも賢者でもなく鑑定士（仮）らしいですよ？』。また3位には4月1日にTVSPが放送された『異世界でチート能力を手にした俺は、現実世界をも無双する 〜レベルアップは人生を変えた〜』がランクインしたほか、冬アニメより、4位に『ヘルモード 〜やり込み好きのゲーマーは廃設定の異世界で無双する〜』が、5位に『呪術廻戦』がランクイン。その人気の根強さを示す結果となった。
■3月30日週ランキング
・1位：『ようこそ実力至上主義の教室へ』
・2位：『最強の職業は勇者でも賢者でもなく鑑定士（仮）らしいですよ？』
・3位：『異世界でチート能力を手にした俺は、現実世界をも無双する 〜レベルアップは人生を変えた〜』
・4位：『ヘルモード 〜やり込み好きのゲーマーは廃設定の異世界で無双する〜』
・5位：『呪術廻戦』
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2位は、異色の異世界冒険ファンタジー『最強の職業は勇者でも賢者でもなく鑑定士（仮）らしいですよ？』。また3位には4月1日にTVSPが放送された『異世界でチート能力を手にした俺は、現実世界をも無双する 〜レベルアップは人生を変えた〜』がランクインしたほか、冬アニメより、4位に『ヘルモード 〜やり込み好きのゲーマーは廃設定の異世界で無双する〜』が、5位に『呪術廻戦』がランクイン。その人気の根強さを示す結果となった。
■3月30日週ランキング
・1位：『ようこそ実力至上主義の教室へ』
・2位：『最強の職業は勇者でも賢者でもなく鑑定士（仮）らしいですよ？』
・3位：『異世界でチート能力を手にした俺は、現実世界をも無双する 〜レベルアップは人生を変えた〜』
・4位：『ヘルモード 〜やり込み好きのゲーマーは廃設定の異世界で無双する〜』
・5位：『呪術廻戦』
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