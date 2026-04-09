新人賞最多受賞のHearts2Hearts、来日イベント開催 会場前には人だかりも
8人組ガールズグループ・Hearts2Hearts（ハーツ・トゥ・ハーツ）が9日、都内で行われた期間限定ポップアップ 「2aN Love, Rosy POPUP」オープン記念イベントに出席した。
【写真】顎に手を乗せ…華やかな笑顔をみせるIAN
Hearts2Heartsは、2025年2月24日に1stシングル「The Chase」でデビューした。デビューからわずか15日で、韓国の音楽番組で1位を獲得。新人賞では『2025 MAMA AWARDS 女性新人賞』『MMA（Melon Music Awards）今年の新人賞』をはじめ、2025年デビューアーティスト最多受賞となる9冠に輝き、Z-alpha世代のアイコン的グループとなっている。
そんなHearts2Heartsを一目見ようと、会場前には、Hearts2Heartsの来場を聞きつけたファンの姿もあった。
Hearts2Heartsはホワイトを基調とした衣装で登場。日本語が堪能なJIWOOは、日本語「ミューズとして日本のポップアップで皆さんにごあいさつすることができてうれしいです！」とにっこり。「2aN」を使用したそれぞれにピッタリなメイクを披露した。
韓国発のカラーメイクアップブランド「2aN（トゥーエーエヌ）」は、2026年春の新コレクション「Love, Rosy Collection」の発売を記念し、期間限定ポップアップイベント「2aN Love, Rosy POPUP」を東京・原宿のCRANES 6142で、あす10日から19日まで開催する。
JIWOOは「10日間開催されるポップアップにもぜひたくさん遊びに来てくださいね。Hearts2Heartsの応援もお願いします」と呼びかけた。
【写真】顎に手を乗せ…華やかな笑顔をみせるIAN
Hearts2Heartsは、2025年2月24日に1stシングル「The Chase」でデビューした。デビューからわずか15日で、韓国の音楽番組で1位を獲得。新人賞では『2025 MAMA AWARDS 女性新人賞』『MMA（Melon Music Awards）今年の新人賞』をはじめ、2025年デビューアーティスト最多受賞となる9冠に輝き、Z-alpha世代のアイコン的グループとなっている。
Hearts2Heartsはホワイトを基調とした衣装で登場。日本語が堪能なJIWOOは、日本語「ミューズとして日本のポップアップで皆さんにごあいさつすることができてうれしいです！」とにっこり。「2aN」を使用したそれぞれにピッタリなメイクを披露した。
韓国発のカラーメイクアップブランド「2aN（トゥーエーエヌ）」は、2026年春の新コレクション「Love, Rosy Collection」の発売を記念し、期間限定ポップアップイベント「2aN Love, Rosy POPUP」を東京・原宿のCRANES 6142で、あす10日から19日まで開催する。
JIWOOは「10日間開催されるポップアップにもぜひたくさん遊びに来てくださいね。Hearts2Heartsの応援もお願いします」と呼びかけた。