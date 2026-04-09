「淀屋橋ステーションワン」に進化系フードスポット「ヨドヤバ」4月6日オープン

淀屋橋直結！「淀屋橋ステーションワン」1階に、串カツ・焼き鳥・イタリアン・海鮮居酒屋の4店舗が出店。異なるジャンルのお料理＆ドリンクが一緒に楽しめるニュースポットです。料理を取りに行かなくていい＆キャッシュレスオンリーの”進化系フードスポット”「ヨドヤバ」をご紹介します。

進化系フードスポット「ヨドヤバ」がオープン

「ヨドヤバ」を気軽に楽しめるポイント。お席まではスタッフさんが案内してくれ、その後は自身のスマホからオーダーするので、店員さんを呼ぶ手間がなく、ビール一杯からでも気軽にオーダーが可能！

キャッシュレスオンリーなので、お会計の手間がなくスムーズです。

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生ハムと生牡蠣、生ビール BAKKANO

有名レストランでも使用する専用の機械で切る、透けるほど薄く削る生ハム。オーダー後にカットするので、削りたてのフレッシュな生ハムは口の中に入れた瞬間からふわりとほどけゆく食感。

開放感溢れるテラス席も完備

これからの時期にぴったりな、テラス席も完備！都会の中心にいながら開放感溢れるテラスで飲むビールは格別！

専用のクラフトビールをご用意

生ハムや牡蠣にペアリングする専用のクラフトビールをご用意！北堀江に醸造所を構える「BAK」のクラフトビールを提供しており、一緒にいただく事で、余韻が残る上品な味わいで素材のよさを引き立てます。

坂越産 生牡蠣

1年を通して、厳選された生牡蠣をお楽しみいただけます。ブランド牡蠣”サムライオイスター”は、クリーミーな優しい甘さと濃厚な旨味。

牡蠣フライ

ボリューム満点の大粒の牡蠣を使用した「牡蠣フライ」。サクッと香ばしい衣に中からジューシーな牡蠣の旨みが溢れます。爽やかなタルタルソースが癖になる味わいです。

串カツとワイン 揚八

こだわり抜いたブレンド油とオリジナルパン粉を使用した串カツは、アゲハ蝶のように軽い揚がり、見た目も華やかで女性ウケ抜群！

博多海鮮角打ちしらすくじら

福岡魚市場から直送される、新鮮な鮮魚を使用した海鮮料理が自慢の「しらすくじら」。その日のオススメのおばんざいが、ぎゅっと詰まった「贅沢おばんざい 7種盛り」お酒との相性抜群！

まぐトロタク巻

お魚好きにはたまらない！たっぷりと脂の乗ったトロに、シャキシャキとした食感の沢庵とネギ、磯風味豊かな海苔、巻き寿司は、シェアしていただけるのも嬉しいですね。

炭火焼き鳥とり五楼

“大山とり”を使用した焼き鳥や鶏料理を提供。オーダー後に炭火で焼き上げる焼き鳥は、1本からオーダー可能なので、お一人さまにも嬉しい♪

ジューシーで旨みのある”大山とり”は、「五楼セレクト」などの盛り合わせもご用意。

ランチメニューも充実！お刺身定食や海鮮丼、大和ポークのロースカツ定食や、パスタセットにお重に入った可愛らしいお弁当スタイルの「焼鳥重定食」。

ランチタイム定食やセットメニューも充実した品揃え。

淀屋橋駅直結”進化系フードスポット”「ヨドヤバ」にて、ドリンク一杯からランチ、昼飲みにディナーまで自分スタイルのひとときをお過ごしいただけます。

ヨドヤバ

大阪市中央区北浜三丁目6番22号 淀屋橋ステーションワン1F

営業時間：11時半～14時半／17時～23時

定休日：無休

・生ハム・サラミ盛り合わせ：1,848円

・坂越産 生牡蠣：1杯 638円

・串カツ盛り合わせ：5本 1,299円／10本 2,399円

・まぐトロタク巻：1,408円

・贅沢おばんざい 7種盛り：1,980円

・五楼セレクト：5本 979円

・七楼セレクト：7本 1,350円