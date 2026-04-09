ミュージカル「忍たま乱太郎」シリーズの七松小平太役で知られる俳優の坂垣怜次（３０）がこのほど、都内で、２２日発売の壁掛け＆卓上カレンダーの取材会を行った。

今作は「今の自分にしか出せない七変化」をテーマに、衣装やヘアメイクにこだわった意欲作。今の自分にしか出せない多彩な素顔を披露し、完成した作品の仕上がりを「めっちゃかっこいいです。盛れていて、自分ってこんな顔しているんだ…って」と照れながら回答。カレンダーを両親に渡したいといい、「両親が『好きなことをやっていいよ』と言ってくれたから、この仕事を続けることができたし、今がある」と感謝を口にした。

昨年は舞台デビュー１０周年だった。２１年から出演しているミュージカル「忍たま乱太郎」が芸能活動の転機になったといい、「一気に自分の中で勢いがついた瞬間でした」と回想。「長く続く可能性の大きな作品だからこそ、驕ってはいけないし、一つずつ目標をかなえていけるようにもっと頑張っていきたい」と地に足着け、今後の夢を描いていた。

７月に出演するＷ主演舞台「オクヤミ」では、お笑いコンビの役どころで漫才に挑戦する予定。