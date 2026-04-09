【父「土下座しろ！」の10年後】いざ娘のもとへ！玄関から出てきたのは…？＜第8話＞#4コマ母道場
10年前、当時18歳だったアカリさんは、大学受験の際、学歴コンプレックスをこじらせた父親から土下座を強要されました。学費を得るためにその要求を受け入れたアカリさんは、同時に両親からの自立を決意します。そして大学進学を機に、両親とは次第に疎遠になっていったのですが……。
第8話 どちら様？
【編集部コメント】
いきなりアポなしで行くかーー？ そこまで執拗にアカリさんを追いかける理由は、結婚相手を見ておきたい、ではないですよね……。初めて会うアカリさんの旦那さんらしき人物に、思わずたじろいでしまうヒデキさん。やっぱり自分よりも弱い立場の人にだけ大きく出る性格なのでしょう。その男性の後ろからする女性の声。久しぶりに聞いたこの声はもしかして……？ 両親の期待は膨らみます！
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・海田あと
第8話 どちら様？
【編集部コメント】
いきなりアポなしで行くかーー？ そこまで執拗にアカリさんを追いかける理由は、結婚相手を見ておきたい、ではないですよね……。初めて会うアカリさんの旦那さんらしき人物に、思わずたじろいでしまうヒデキさん。やっぱり自分よりも弱い立場の人にだけ大きく出る性格なのでしょう。その男性の後ろからする女性の声。久しぶりに聞いたこの声はもしかして……？ 両親の期待は膨らみます！
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・海田あと