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熱帯低気圧 a
2026年4月9日10時15分発表 気象庁

【画像】台風進路、今後の全国の天気

9日9時の実況
種別    熱帯低気圧
大きさ    -
強さ    -
存在地域    トラック諸島近海
中心位置    北緯9度00分 (9.0度)
東経152度10分 (152.2度)
進行方向、速さ    西北西 20 km/h (10 kt)
中心気圧    1002 hPa
中心付近の最大風速    15 m/s (30 kt)
最大瞬間風速    23 m/s (45 kt)

10日9時の予報
種別    台風
強さ    -
存在地域    トラック諸島近海
予報円の中心    北緯8度50分 (8.8度)
東経150度35分 (150.6度)
進行方向、速さ    西 ゆっくり
中心気圧    996 hPa
中心付近の最大風速    18 m/s (35 kt)
最大瞬間風速    25 m/s (50 kt)
予報円の半径    110 km (60 NM)

11日9時の予報
種別    台風
強さ    -
存在地域    カロリン諸島
予報円の中心    北緯9度00分 (9.0度)
東経149度30分 (149.5度)
進行方向、速さ    西 ゆっくり
中心気圧    985 hPa
中心付近の最大風速    25 m/s (50 kt)
最大瞬間風速    35 m/s (70 kt)
予報円の半径    165 km (90 NM)

12日9時の予報
種別    台風
強さ    強い
存在地域    マリアナ諸島
予報円の中心    北緯10度00分 (10.0度)
東経148度00分 (148.0度)
進行方向、速さ    西北西 ゆっくり
中心気圧    970 hPa
中心付近の最大風速    35 m/s (65 kt)
最大瞬間風速    50 m/s (95 kt)
予報円の半径    210 km (115 NM)
暴風警戒域    全域 330 km (180 NM)

13日9時の予報
種別    台風
強さ    強い
存在地域    マリアナ諸島
予報円の中心    北緯11度20分 (11.3度)
東経144度30分 (144.5度)
進行方向、速さ    西北西 15 km/h (9 kt)
中心気圧    950 hPa
中心付近の最大風速    40 m/s (80 kt)
最大瞬間風速    60 m/s (115 kt)
予報円の半径    280 km (150 NM)
暴風警戒域    全域 460 km (250 NM)

14日9時の予報
種別    台風
強さ    強い
存在地域    マリアナ諸島
予報円の中心    北緯12度40分 (12.7度)
東経141度40分 (141.7度)
進行方向、速さ    西北西 15 km/h (8 kt)
中心気圧    950 hPa
中心付近の最大風速    40 m/s (80 kt)
最大瞬間風速    60 m/s (115 kt)
予報円の半径    370 km (200 NM)
暴風警戒域    全域 560 km (300 NM)
 

■今後の全国の天気を地方ごとに（画像）

画像はTBS NEWS DIG Powered by JNNより

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