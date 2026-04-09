″台風のたまご″ は24時間以内に台風に発達か このあとの勢力と進路を詳しく 最大瞬間風速は？ 今後の全国の天気を画像で 気象庁
熱帯低気圧 a
2026年4月9日10時15分発表 気象庁
9日9時の実況
種別 熱帯低気圧
大きさ -
強さ -
存在地域 トラック諸島近海
中心位置 北緯9度00分 (9.0度)
東経152度10分 (152.2度)
進行方向、速さ 西北西 20 km/h (10 kt)
中心気圧 1002 hPa
中心付近の最大風速 15 m/s (30 kt)
最大瞬間風速 23 m/s (45 kt)
10日9時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 トラック諸島近海
予報円の中心 北緯8度50分 (8.8度)
東経150度35分 (150.6度)
進行方向、速さ 西 ゆっくり
中心気圧 996 hPa
中心付近の最大風速 18 m/s (35 kt)
最大瞬間風速 25 m/s (50 kt)
予報円の半径 110 km (60 NM)
11日9時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 カロリン諸島
予報円の中心 北緯9度00分 (9.0度)
東経149度30分 (149.5度)
進行方向、速さ 西 ゆっくり
中心気圧 985 hPa
中心付近の最大風速 25 m/s (50 kt)
最大瞬間風速 35 m/s (70 kt)
予報円の半径 165 km (90 NM)
12日9時の予報
種別 台風
強さ 強い
存在地域 マリアナ諸島
予報円の中心 北緯10度00分 (10.0度)
東経148度00分 (148.0度)
進行方向、速さ 西北西 ゆっくり
中心気圧 970 hPa
中心付近の最大風速 35 m/s (65 kt)
最大瞬間風速 50 m/s (95 kt)
予報円の半径 210 km (115 NM)
暴風警戒域 全域 330 km (180 NM)
13日9時の予報
種別 台風
強さ 強い
存在地域 マリアナ諸島
予報円の中心 北緯11度20分 (11.3度)
東経144度30分 (144.5度)
進行方向、速さ 西北西 15 km/h (9 kt)
中心気圧 950 hPa
中心付近の最大風速 40 m/s (80 kt)
最大瞬間風速 60 m/s (115 kt)
予報円の半径 280 km (150 NM)
暴風警戒域 全域 460 km (250 NM)
14日9時の予報
種別 台風
強さ 強い
存在地域 マリアナ諸島
予報円の中心 北緯12度40分 (12.7度)
東経141度40分 (141.7度)
進行方向、速さ 西北西 15 km/h (8 kt)
中心気圧 950 hPa
中心付近の最大風速 40 m/s (80 kt)
最大瞬間風速 60 m/s (115 kt)
予報円の半径 370 km (200 NM)
暴風警戒域 全域 560 km (300 NM)
■今後の全国の天気を地方ごとに（画像）
画像はTBS NEWS DIG Powered by JNNより
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