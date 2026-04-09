タイガー不在でもマスターズチケットは“超高騰” 正規価格は16％値上げ、転売は300万超も
＜マスターズ 事前情報◇8日◇オーガスタ・ナショナルGC（ジョージア州）◇7565ヤード・パー72＞ゴルフの祭典「マスターズ」の観戦チケットは、スポーツ界でももっとも手に入らない“プラチナチケット”として知られている。かつては購入にウェイティングリストがあり、「100年待ち」とも言われ、正規での購入はほぼ不可能とされてきた。
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現在は、前年登録による抽選方式が行われ、運良く当たれば、練習日から本戦4日間まででのチケットを正規値段で購入できる。だが、その倍率は「200倍以上」と言われる。その正規価格は決して高額ではないが、2026年は世界中で起きているインフレの影響だろうか、23年以来3年ぶりに16％の値上げとなった。■正規価格（1ドル＝約160円換算） 月曜日：125ドル（約2万円）火〜水曜日：150ドル（約2万4000円）木〜日曜日：160ドル（約2万5600円）4日間通し：525ドル（約8万4000円）しかし、これがひとたびセカンドマーケット、いわゆる「転売屋」からの購入になると、とんでもない値段に跳ね上がる。米国ではスポーツのみならず、様々なイベントチケットにプレミアをつけて転売することは「合法」で、多くのチケットエージェントが存在する。合法チケットエージェントの最大手のひとつ、スタブハブで今年のチケットを検索すると、開幕4日前（4月5日時点）の価格は以下の通りだった。■転売価格（開幕4日前）月曜日：2082ドル（約33万3120円）火曜日：3181ドル（約50万8960円）水曜日：ドル6681（約106万8960円）木〜日の1日券：19009ドル（約304万1440円）4日間通し：21308ドル（約340万9280円）ちなみに、開幕前日に試合日を検索すると少し落ち着くが、それでも高額なのは変わらない。■転売価格（開幕前日）木曜日：9380ドル(約150万800円)金曜日：9908ドル（約158万5280円）土曜日：7309ドル（約116万9440円）日曜日：7248ドル（約115万9680円）4日間通し：22298ドル（約356万7680円）一方、現地のオーガスタの街では、道端で売り買いをする多くの「ダフ屋」が早朝から夜中まで、行き交う人々に声をかけている。いくつか値段を確認すると、開幕2日前の相場は以下だった。これらは交渉次第で、下がる可能性もある。■現地転売価格水曜日：2000ドル（約32万円）木曜日：6500〜7500ドル（約104〜120万円）金曜日：10000ドル（約160万円）土〜日曜日：6500ドル以上（約104万円から）国としては「合法」であっても、マスターズを主催するオーガスタ・ナショナルGCは転売を固く禁じている。それでも人気のマスターズ観戦チケットも数多く出回っているのが現状だ。見せしめ的な摘発も行っており、すべてのチケットに識別番号がつけられているため、チケットの所有者を確認できる仕組みになっている。念願のチケットを手に入れた“パトロン”と呼ばれるギャラリーが、毎年コースを埋め尽くす。ゴルフファンなら一生に一度は訪れたい場所なのかもしれない。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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現在は、前年登録による抽選方式が行われ、運良く当たれば、練習日から本戦4日間まででのチケットを正規値段で購入できる。だが、その倍率は「200倍以上」と言われる。その正規価格は決して高額ではないが、2026年は世界中で起きているインフレの影響だろうか、23年以来3年ぶりに16％の値上げとなった。■正規価格（1ドル＝約160円換算） 月曜日：125ドル（約2万円）火〜水曜日：150ドル（約2万4000円）木〜日曜日：160ドル（約2万5600円）4日間通し：525ドル（約8万4000円）しかし、これがひとたびセカンドマーケット、いわゆる「転売屋」からの購入になると、とんでもない値段に跳ね上がる。米国ではスポーツのみならず、様々なイベントチケットにプレミアをつけて転売することは「合法」で、多くのチケットエージェントが存在する。合法チケットエージェントの最大手のひとつ、スタブハブで今年のチケットを検索すると、開幕4日前（4月5日時点）の価格は以下の通りだった。■転売価格（開幕4日前）月曜日：2082ドル（約33万3120円）火曜日：3181ドル（約50万8960円）水曜日：ドル6681（約106万8960円）木〜日の1日券：19009ドル（約304万1440円）4日間通し：21308ドル（約340万9280円）ちなみに、開幕前日に試合日を検索すると少し落ち着くが、それでも高額なのは変わらない。■転売価格（開幕前日）木曜日：9380ドル(約150万800円)金曜日：9908ドル（約158万5280円）土曜日：7309ドル（約116万9440円）日曜日：7248ドル（約115万9680円）4日間通し：22298ドル（約356万7680円）一方、現地のオーガスタの街では、道端で売り買いをする多くの「ダフ屋」が早朝から夜中まで、行き交う人々に声をかけている。いくつか値段を確認すると、開幕2日前の相場は以下だった。これらは交渉次第で、下がる可能性もある。■現地転売価格水曜日：2000ドル（約32万円）木曜日：6500〜7500ドル（約104〜120万円）金曜日：10000ドル（約160万円）土〜日曜日：6500ドル以上（約104万円から）国としては「合法」であっても、マスターズを主催するオーガスタ・ナショナルGCは転売を固く禁じている。それでも人気のマスターズ観戦チケットも数多く出回っているのが現状だ。見せしめ的な摘発も行っており、すべてのチケットに識別番号がつけられているため、チケットの所有者を確認できる仕組みになっている。念願のチケットを手に入れた“パトロン”と呼ばれるギャラリーが、毎年コースを埋め尽くす。ゴルフファンなら一生に一度は訪れたい場所なのかもしれない。
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