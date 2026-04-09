マジか!? ドラコン世界女王・大和田紗羅は『明治の大砲スイング』で342ヤード飛ばしていた！
2022年ドラコン大会の世界チャンピオン・大和田紗羅は163センチで公式記録342ヤードを記録。飛ばすために特化したスイング軸についてたっぷり教えてくれた。
【連続写真】アドレスで上体を右に倒して右足体重で打つ 大和田の342ヤードスイング
◇ ◇ ◇ドライバーショットでは、アッパーブローでボールを捉えることが飛距離アップにつながります。そのために、アドレスの作り方がとても大切です。私は、アドレスで背骨の軸を少し右に傾けるように構えます。こうすることで、回転軸そのものが斜めになります。上体を真っすぐにして構えると、右肩が突っ込みやすくなってしまいます。軸をあらかじめ斜めにしておけば、あとはその軸通りに体を回転させるだけで、クラブは自然とアッパー軌道で動きます。無理にボールをすくい上げようとする必要は全くありません。体重配分は、右足に6割、左足に4割くらいでも良いですし、5対5でも構いません。昔の「明治の大砲」と言われた打ち方は、右足に体重が残ったまま回転せずに手で振るものでしたが、今どきの右足体重のイメージは全く異なります。右足の上でお腹を回してフォローを出します。腰を回そうとすると、上体が開いて振り遅れるので、注意してください。その際に注意したいのが、右ヒジ。多くのアマチュアの方は、体の回転が止まり、手だけでボールを打ちにいってしまいます。すると、右ヒジが体から離れて伸びきった状態でインパクトを迎えることになり、ボールに力が伝わりません。正しい動きは、体の回転に腕がついてくるイメージ。ダウンスイングでお腹を回していくと、トップでたたまれた右ヒジが自然と体の近くを通り、インパクトで軽く体に付くような形になります。これが、体と腕が同調した飛ばせるスイングになります。右手だけで素振りをして、正しい動きを確認してください。■大和田紗羅おおわだ・さら／1994年生まれ、福島県出身。身長163センチ。2022年のPLDA女子ドラコン世界選手権で優勝。最高飛距離は342ヤード。LPGAティーチングプロA級の資格を取得してレッスンも行っている。◇ ◇ ◇●ドラコン女子のスイングを詳細分析！『最長342y！ ドラコン女子が断言「腰を回すと振り遅れる」「おへそを回すとつかまる」似ているようで違う2つのポイント』を詳しく読めば、その秘密が分かります。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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