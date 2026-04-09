ジャンボ尾崎死去による喪失感……日本ゴルフ界にスーパースターはもう生まれないのか？
日本ゴルフ界の巨星、ジャンボ尾崎死去のニュースは衝撃的だった。隆盛を誇った男子ツアーは低迷期を迎えていると言われるが、新たなスーパースターは出現するのか。四六時中ゴルフ漬けのロマン派ゴルフ作家・篠原嗣典が語る。
【写真】ジャンボの全盛期のスイング ハイティでオープンに構えてドローを打っていた
ジャンボ尾崎の愛称で大活躍した尾崎将司が亡くなったニュースが流れたのは、2025年のクリスマスイブでした。亡くなったのは前日で、享年78歳。癌で闘病していたという詳細が分かっていく中で、感じたことがない消失感に戸惑いました。ジャンボ尾崎は、日本のゴルフにおける唯一無二のスーパースターです。野球の長嶋茂雄はミスタープロ野球。ジャンボ尾崎はミスタープロゴルフというファンもいたほど凄い人気で、カリスマでした。「生涯勝利数113勝。凄いプロゴルファーだったことは分かりますけど、イマイチ、ピンと来ないんですよね」という若い人が多いようです。女子メジャーを勝っている笹生優花、西郷真央、昨年の年間女王・佐久間朱莉、今年から米女子ツアーの正式メンバーになった原英莉花など、ジャンボの指導を受けた選手たちの戦歴は豪華ですし、さかのぼれば、弟2人をトッププロにして、三兄弟でツアーを複数回優勝した例は世界中を調べてもジャンボだけの快挙です。それ以外にも、ジャンボ軍団という弟子の中からも、複数のトッププロが誕生しました。指導者として突出していただけではありません。メタルヘッドの普及にも一役かっていました。高いティアップでハイドローを打ち、ドライバーの飛距離で他を圧倒するゴルフは、後になって、低スピンのハイボールが飛距離アップの方程式だと証明されて、今ではセオリーの一つです。見せるゴルフ＝魅せるゴルフという信念が、色々な伝説を作りました。現在の女子ツアーのように、1990年前後の男子のツアー日程はギッシリ。賞金総額ベースでも日本の男子ツアーが世界一だったのはジャンボ尾崎の人気が要因の一つでした。日本人は、常勝の勝者が大好きなのです。水戸黄門の時代劇ではありませんが、必ず勝つから応援するという心理が働き、強いものほど人気が出る傾向があるのです。ジャンボ尾崎は、まさに、日本のゴルフ人気を支えるスーパースターでした。僕個人はアンチの1人でした。海外に行くと、まるで借りてきた猫のように大人しくなって、成績が振るわなかったのも、内弁慶の日本人気質を証明しているようで嫌いな要因でした。でも、間違いなく影響は受けていました。ジャンボのブランドである『J’s』のメタルヘッドのドライバー、スパイクレスシューズ、傘など、間違いなく優秀な用具は魅力的で愛用していました。そして、使い手を選ぶ名品でした。一般の人にはハード過ぎて打てない『J’s』のドライバーを涼しい顔して使い熟しているだけで、賞賛の嵐でしたし、未だに会うとそのエピソードで僕を記憶している知人もいます。「もう、ゴルフ界では、ジャンボ尾崎のようなスーパースターは出ないだろうね」と異口同音の嘆きが聞こえてきます。野球界も同様に言われていましたが、現在、野球界には大谷翔平という世界的なスーパーヒーローが活躍しています。高校球児だった頃から彼を見てきましたが、ヒーローは作られるものだと考えてきた自分の概念は叩き壊されました。ヒーローは生まれるべくして、生まれてくるのです。ゴルフ界にも、必ず救世主的なスーパーヒーローが生まれます。常勝の勝者であり、その業界の常識や市場も変えていくほどの影響力を保持しているはずです。もう生まれているのか？ これから生まれるのか？ 知っているのはゴルフの神様だけです。大谷翔平の伝説はライブ中継中です。それを楽しみながら、ゴルフ界のヒーローの誕生に期待するのも、多分ゴルフの内なのです。（文・篠原嗣典）篠原嗣典ロマン派ゴルフ作家。1965年東京都文京区生まれ。中学1年でゴルフコースデビューと初デートを経験しゴルフと恋愛のために生きると決意。日本ゴルフジャーナリスト協会会員。ベストスコア「67」、ハンディキャップ「0」。◇ ◇ ◇写真で振り返る！→関連記事で【ジャンボが監修した往年の名器たち！ J'sメタルドライバー、チタンマッスルアイアン、P/S……】を掲載中
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