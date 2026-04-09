【ワシントン＝池田慶太】イランは８日、米国と２週間の停戦合意後も、イスラエルがレバノンの親イラン勢力ヒズボラに対する攻撃を継続したことは「合意違反」だとして、ホルムズ海峡の「再封鎖」を表明した。

米国は、レバノンへの攻撃は合意の対象外だとしており、主張の食い違いが浮き彫りになっている。

停戦合意は、７日、トランプ米大統領がホルムズ海峡の開放を条件に、イランへの攻撃を２週間停止すると表明し、イランがこれに応じて合意が成立した。

しかし、イスラエルはその後もヒズボラを標的とした攻撃を続け、レバノン保健省によると、少なくとも１８２人が死亡した。これを受け、イランの精鋭軍事組織「革命防衛隊」は８日、「停戦合意から数時間もたたないうちに、ベイルートで残忍な虐殺が始まった。レバノンへの侵略を直ちに止めないならば、約束を破る米国とそのパートナー（イスラエル）に対して痛恨の応酬を与える」と警告した。

革命防衛隊に近いファルス通信は８日、ホルムズ海峡が完全に封鎖され、石油タンカーは引き返すことを余儀なくされると報じた。

イランのアッバス・アラグチ外相は８日、ＳＮＳへの投稿で「停戦合意の条件は明確かつ明白だ。停戦かイスラエルを通じた戦争継続か、米国は選ばなければならない」と主張した。

一方、米国のバンス副大統領は８日、訪問先のハンガリーで米国とイランの停戦合意がレバノンに適用されるかどうかを記者団に問われ、「我々がそうした約束をしたことはない」と否定した。イラン側が「誤解」しているとも述べ、イランがレバノンを巡って停戦を崩壊させたいのであれば「それは最終的に彼らの選択だ」と突き放した。

キャロライン・レビット米大統領報道官も８日の記者会見で、「レバノンは停戦合意の一部ではない」と明言した。

戦闘終結への初協議、イスラマバードで１１日

レビット氏はまた、戦闘終結に向けた米国とイランの初協議がパキスタンの首都イスラマバードで現地時間１１日に開催されると発表した。米交渉団はバンス氏が率い、スティーブン・ウィトコフ中東担当特使、トランプ大統領の娘婿のジャレッド・クシュナー氏が参加する。

協議を仲介するパキスタンのシャバズ・シャリフ首相は７日、初協議が１０日に開催されると述べていた。

戦闘終結に向けてイランが提示した１０項目の提案について、レビット氏は「イランは当初、根本的に不まじめで、受け入れられず、却下されるべき１０項目を示した」と指摘した。イランがその後、同じ１０項目からなる「より合理的で、完全に異なった中身の濃い提案」を出し直してきたと説明し、これを基に協議が行われると述べた。