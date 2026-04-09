SM初の日本人ガールズグループGPPメンバー、過去に朝ドラ出演していた 共演俳優驚き「光ってるのは感じた」
【モデルプレス＝2026/04/09】SM ENTERTAINMENT JAPANが手がける日本人8人組ガールズグループ・GPP（ジーピーピー）のフジテレビ系ドキュメント番組「GPP Fly〜崖っぷち紙ヒコーキのテイクオフ〜」（深夜25時〜）の最終回が4月8日に放送された。
【写真】SM初の日本人グループ、過去に朝ドラ出演していたメンバー
最終回となった今回は、MCのベッキーに加え、ゲストに俳優の笠松将、そしてGPPもスタジオに登場。念願のGPPとの対面に喜ぶベッキーと笠松だが、過去に笠松が出演していたNHK朝の連続テレビ小説「らんまん」にメンバーのモモカも出演していたという話題に。過去回にて笠松は「覚えていない…」と明かしていたが、これについて再び聞かれると「でも光ってるのは感じたんです！」と冗談混じりに明かしていた。
さらに、GPPが初出演した「SMTOWN」福岡公演の密着の様子も公開。ステージを終えると、リンカは「ずっと夢だった場所に立ったので夢が現実かわからなくなっちゃって…」と興奮気味に明かし、ルナは「最悪の事態も考えたんですけど…」と緊張のあまりアクセサリーやマイクを落としてしまったときの対処法まで考えていたというほど、特別は経験を振り返った。
また最終回ということから、GPPのこれまでとこれからをインタビューで振り返る場面も。今後の目標としては、メンバーか口を揃えて「東京ドーム！」と東京ドームでの公演開催の夢を告白。アナミは「成長している過程すら見せられるグループに」と宣言し、今後の飛躍を誓っていた、
【Not Sponsored 記事】
【写真】SM初の日本人グループ、過去に朝ドラ出演していたメンバー
◆GPPメンバー、過去に朝ドラ出演していた
最終回となった今回は、MCのベッキーに加え、ゲストに俳優の笠松将、そしてGPPもスタジオに登場。念願のGPPとの対面に喜ぶベッキーと笠松だが、過去に笠松が出演していたNHK朝の連続テレビ小説「らんまん」にメンバーのモモカも出演していたという話題に。過去回にて笠松は「覚えていない…」と明かしていたが、これについて再び聞かれると「でも光ってるのは感じたんです！」と冗談混じりに明かしていた。
また最終回ということから、GPPのこれまでとこれからをインタビューで振り返る場面も。今後の目標としては、メンバーか口を揃えて「東京ドーム！」と東京ドームでの公演開催の夢を告白。アナミは「成長している過程すら見せられるグループに」と宣言し、今後の飛躍を誓っていた、
【Not Sponsored 記事】