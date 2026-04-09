SM初の日本人ガールズグループGPPメンバー、過去に朝ドラ出演していた 共演俳優驚き「光ってるのは感じた」

SM初の日本人ガールズグループGPPメンバー、過去に朝ドラ出演していた 共演俳優驚き「光ってるのは感じた」