■これまでのあらすじ

夫のスーツからイヤリングが落ちてきた。しかし夫は飲み屋で拾ったものだと言い訳する。さらには家族口座から10万円が引き出されていた。夫は接待費の立て替えなので経費で戻ると言うが、後日、「本当は使っちゃったんだよね〜」と言い出して…。



家族口座から引き出された10万円は、接待費の立て替えなどではありませんでした。夫がプライベートで使ったものだと告白したのです。

どうして夫は嘘をつくのでしょう？最初から本当のことを言えばいいのに、「言ったら嫌な顔するじゃん」って、なんで私のせいみたいになるの？ちゃんと話し合いたいのに、夫はすぐに逃げようとします。帰りの遅い夫とすれ違いを感じる…そう思っていたとき、同僚から写真が送られてきました。夫が…女性と腕を組んで歩いてる…？

※この漫画は実話を元に編集しています

(ウーマンエキサイト編集部)