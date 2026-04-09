Rama Pantera、POP YOURS披露の話題曲「赤ペン」MV公開
Rama Panteraが、今年3月にリリースしたEP『SHARNGA : Before the Arrow Flies』収録曲「赤ペン」のミュージックビデオを公開した。
本楽曲はDJ Mitsu the Beatsがプロデュースを手がけ、POP YOURS 2026のNEW COMER SHOT LIVEでも披露され、話題を集めている一曲。
MVのディレクションはRyoji Kamiyamaが担当。Rama Panteraの地元である埼玉県三郷と、渋谷・円山町を舞台に、22歳になったばかりの彼の現在地を切り取る。等身大で紡がれる率直な言葉と、情緒的なビートが重なり合い、楽曲の持つ空気感をそのまま映像へと落とし込んだ。
ライブでの熱気をそのまま引き継ぐように公開された本作は、Rama Panteraの「今」をより立体的に浮かび上がらせる作品となっている。
＜リリース情報＞
Rama Pantera
『SHARNGA : Before the Arrow Flies』
配信中
https://linkco.re/VrvZDsux
本楽曲はDJ Mitsu the Beatsがプロデュースを手がけ、POP YOURS 2026のNEW COMER SHOT LIVEでも披露され、話題を集めている一曲。
MVのディレクションはRyoji Kamiyamaが担当。Rama Panteraの地元である埼玉県三郷と、渋谷・円山町を舞台に、22歳になったばかりの彼の現在地を切り取る。等身大で紡がれる率直な言葉と、情緒的なビートが重なり合い、楽曲の持つ空気感をそのまま映像へと落とし込んだ。
ライブでの熱気をそのまま引き継ぐように公開された本作は、Rama Panteraの「今」をより立体的に浮かび上がらせる作品となっている。
＜リリース情報＞
Rama Pantera
『SHARNGA : Before the Arrow Flies』
配信中
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