160.94　エンベロープ1%上限（10日間）
160.42　ボリンジャーバンド　2σ上限（21日間）
159.34　10日移動平均
159.23　21日移動平均
159.18　一目均衡表・転換線
158.74　現値
158.46　一目均衡表・基準線
158.04　ボリンジャーバンド　2σ下限（21日間）
157.75　エンベロープ1%下限（10日間）
156.81　100日移動平均
155.78　一目均衡表・雲（上限）
155.55　一目均衡表・雲（下限）
153.16　200日移動平均

ボリンジャーバンド2シグマ下限は158.04円に控えている。昨日海外市場で一時下回ったが（安値157.89円）すぐに回復。この後もポイントとしてやや意識されている。