テクニカルポイント ドル円 ボリンジャーバンド2シグマ下限158.04円 テクニカルポイント ドル円 ボリンジャーバンド2シグマ下限158.04円

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160.94 エンベロープ1%上限（10日間）

160.42 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）

159.34 10日移動平均

159.23 21日移動平均

159.18 一目均衡表・転換線

158.74 現値

158.46 一目均衡表・基準線

158.04 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）

157.75 エンベロープ1%下限（10日間）

156.81 100日移動平均

155.78 一目均衡表・雲（上限）

155.55 一目均衡表・雲（下限）

153.16 200日移動平均



ボリンジャーバンド2シグマ下限は158.04円に控えている。昨日海外市場で一時下回ったが（安値157.89円）すぐに回復。この後もポイントとしてやや意識されている。

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