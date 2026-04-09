テクニカルポイント ドル円 ボリンジャーバンド2シグマ下限158.04円
160.94 エンベロープ1%上限（10日間）
160.42 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）
159.34 10日移動平均
159.23 21日移動平均
159.18 一目均衡表・転換線
158.74 現値
158.46 一目均衡表・基準線
158.04 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）
157.75 エンベロープ1%下限（10日間）
156.81 100日移動平均
155.78 一目均衡表・雲（上限）
155.55 一目均衡表・雲（下限）
153.16 200日移動平均
ボリンジャーバンド2シグマ下限は158.04円に控えている。昨日海外市場で一時下回ったが（安値157.89円）すぐに回復。この後もポイントとしてやや意識されている。
160.42 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）
159.34 10日移動平均
159.23 21日移動平均
159.18 一目均衡表・転換線
158.74 現値
158.46 一目均衡表・基準線
158.04 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）
157.75 エンベロープ1%下限（10日間）
156.81 100日移動平均
155.78 一目均衡表・雲（上限）
155.55 一目均衡表・雲（下限）
153.16 200日移動平均
ボリンジャーバンド2シグマ下限は158.04円に控えている。昨日海外市場で一時下回ったが（安値157.89円）すぐに回復。この後もポイントとしてやや意識されている。