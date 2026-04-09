ニューストップ > ライフスタイルニュース > 「助かるわぁ、あなたがやってくれるでしょ？」義母が嫁に家事を丸投… 「助かるわぁ、あなたがやってくれるでしょ？」義母が嫁に家事を丸投げ！否定しない夫も義父にもモヤモヤが止まらない 「助かるわぁ、あなたがやってくれるでしょ？」義母が嫁に家事を丸投げ！否定しない夫も義父にもモヤモヤが止まらない 2026年4月9日 11時30分 ウーマンエキサイト リンクをコピーする みんなの感想は？ 天ぷらを作ると言っていたのに、義母はまさかのドレスアップで登場…。麻希さんのイヤな予感、見事に当たってしまいましたね。1歳の子どもを抱えながら、義実家の台所に立たされる麻希さん。義母が何もしないのに、誰も何も言わない雰囲気がまた居心地悪そうで…。このモヤモヤ、これだけでは終わらない予感がしますよね。>>【まんが】頼りすぎの義母(ウーマンエキサイト編集部) リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【まんが】頼りすぎの義母 再び始まった大泣き…義妹の視線に耐えきれず会場を離れるしかなかった【私が義妹と縁を切った理由 Vol.28】 「やましい事はないって…！」必死に否定する彼…次の瞬間、突きつけられた“決定的証拠”【アンティークドールの面の下 Vol.17】