きょうは天気が下り坂で、夜は各地で雨が降るでしょう。

【写真を見る】東海地方 今夜～明日は広く雨 雷にも注意を 週末は汗ばむ陽気に 愛知･名古屋･岐阜･三重の天気予報（4/9 昼）

名古屋市内は、朝はよく晴れていましたが、正午前は雲が広がっています。朝から気温はぐんぐんと上がり、この時間は過ごしやすい暖かさになっています。

きょうの午後は次第に雲が多くなり、夜は各地で雨が降り始めるでしょう。洗濯物を外に干す際は、早めに取り込むと安心です。



最高気温は名古屋で21℃、岐阜や尾鷲で20℃、津では17℃くらいになるでしょう。日中は過ごしやすい暖かさになる所が多い予想です。

あすは広く雨 雷や急な激しい雨に注意

【週間予報】

あす金曜日は広く雨が降るでしょう。雷や急な激しい雨には注意が必要です。その後、週末は晴れて汗ばむ陽気になるでしょう。名古屋や岐阜などでは、最高気温が25℃以上の夏日になる見込みです。



来週前半は、すっきりしない天気になるでしょう。この先もしばらくは、ヒノキ花粉の飛散にご注意ください。