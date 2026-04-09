4月10日19時30分からテレビ東京系にて『THEカラオケ★バトル』が放送。今回は『U18歌うま王座決定戦2026』と題し、つんく♂、戸田恵子、井上瑞稀（KEY TO LIT）らをスタジオゲストに迎える。

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装いも新たに生まれ変わった新スタジオセットでの今回の放送。今回から導入されるのは、2名がステージ上で直接火花を散らす『タイマン形式』だ。ライバルの息遣いまで聞こえる至近距離で互いを強烈に意識し合うからこそ生まれる、新次元のパフォーマンスが披露される。

13年ぶりの登場となるつんく♂は、「日本の音楽市場で30年以上プロとして仕事してきましたが、今回のように超ピュアなアマチュアの皆さんと出会うと興奮しますね！「ああ、これが音楽だ！」って」とコメントしている。

【出演者コメント】

・つんく♂

いつもハワイでは家族で見ている番組です。ほぼ毎回コメンテーターをしてきたように思っていましたが、あれ？今回が13年ぶりで2度目とのこと。きっと同じような気持ちで番組を応援してくれているファンの皆様も見てるんだと思います。日本の音楽市場で30年以上プロとして仕事してきましたが、今回のように超ピュアなアマチュアの皆さんと出会うと興奮しますね！「ああ、これが音楽だ！」って。オンエアを楽しみにしていてください。最高の胸キュンに出会えますから！

・戸田恵子

言わずもがな、歌うまなお子さん達ばかりで、圧巻でした。皆さん、タフな大曲を歌われる風潮がある中で、『北酒場』はめちゃくちゃ印象的でした。

・井上瑞稀（KEY TO LIT）

学生の頃からずっとテレビで見ていたこの番組に、ゲストとして参加できて本当に嬉しかったです。画面越しに見ていたのとは違い、特等席で浴びる生歌は本当に贅沢な時間でした。U18の皆さんの個性豊かなキャラクター、そして何より繊細かつ力強い歌声には、終始心を打たれっぱなしでした。機械による採点というシビアな壁はありますが、彼らの情熱は間違いなくテレビの前のみなさんの心に響くはずです。若い才能からたくさんの刺激をもらい、『自分ももっともっと良い歌を歌えるようになりたい、頑張らなきゃいけない』と、改めて強く背中を押された一日でした。

（文＝リアルサウンド編集部）