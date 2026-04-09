岡山市北区の岡山県立美術館で開催中のHello Kitty展の来場者がけさ（9日）、2万人を超えました。

【写真を見る】“Hello Kitty展”大人気 来場者が2万人突破 岡山県立美術館で5月10日まで【岡山】

約50年前のデビュー当時のぬいぐるみや、ご当地キティなどを展示

（2万人目の来場者）

「ありがとうございます」

記念セレモニーでは、2万人目となった来場者に岡山会場で先行販売が始まったトートバッグが贈られました。岡山県立美術館で開催中の特別展「Hello Kitty展 -わたしが変わるとキティも変わる-」では、約50年前のデビュー当時のぬいぐるみや、ご当地キティなどが展示されていて、多くのファンが訪れています。

（2万人目の来場者）

「すごいびっくりです。思ってなかったので。たまたま来たら。（キティちゃんは）ずっと変わらない永遠のアイドルですね、私にとって」

フォトスポットで思い出の写真を残すこともできるHello Kitty展は、岡山県立美術館で来月（5月）10日まで開かれています。

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