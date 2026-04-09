「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の９日午前１１時現在でヒトトヒトホールディングス<549A.T>が「買い予想数上昇」２位となっている。



７日に東証スタンダード市場に新規上場した直近ＩＰＯ銘柄。きょうの東京市場でストップ高となる前営業日比１００円高の６２１円に買われた。前日もストップ高をつけた。ヒトトヒトＨはスポーツや花火大会といったイベントにおける安全確保及び運営支援、スポーツ施設や商業施設の警備などに取り組んでいる。７日の初値は公開価格４３０円を８円（１．９％）下回る４２２円だったが、下値には値頃感からの買いが流入し株価は一気に上昇基調を強めている格好だ。なお、７日には同社の「ヒトのチカラ アンバサダー」を務める元メジャーリーガー、松井秀喜氏の特別コンテンツサイトを公開すると発表した。



出所：MINKABU PRESS