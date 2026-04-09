９日前引けの日経平均株価は前営業日比３１１円２４銭安の５万５９９７円１８銭と反落。前場のプライム市場の売買高概算は１０億９９万株、売買代金概算は４兆３５７億円。値上がり銘柄数は３９４、対して値下がり銘柄数は１１４０、変わらずは４３銘柄だった。



きょう前場の東京株式市場は先物主導で全般軟調な展開だった。米イラン停戦合意を受けて前日の米国株市場が大幅高となったものの、これに先立って日本株は前日急騰していただけに、その反動が出た格好に。半導体関連など主力値がさ株の一角が利益確定売りに押され、全体指数を下押しした。日経平均は一時４７０円ほど下落した。停戦合意を巡っては、対象地域にレバノンを含むかどうかで両国の意見に食い違いが出ていると伝わっており、今後の中東情勢の先行きはなお予断を許さない状況が続いている。プライム市場の値下がり銘柄数は全体の７割以上にのぼった。



個別ではソフトバンクグループ<9984.T>をはじめ、アドバンテスト<6857.T>、ディスコ<6146.T>が軟調。東京エレクトロン<8035.T>も小安い。トヨタ自動車<7203.T>や日立製作所<6501.T>、三菱重工業<7011.T>が値下がりし、三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ<8306.T>などメガバンクも水準を切り下げた。サイゼリヤ<7581.T>が急落。イオンフィナンシャルサービス<8570.T>も売られた。半面、ファーストリテイリング<9983.T>が堅調。キオクシアホールディングス<285A.T>もしっかり。古河電気工業<5801.T>、フジクラ<5803.T>が水準を切り上げた。カヤバ<7242.T>が大幅高となった。



出所：MINKABU PRESS