９日の債券市場で、先物中心限月６月限は反落。中東情勢の不安定さが意識され、時間外取引で米長期金利や米原油先物相場が上昇したことが影響した。



イランのガリバフ国会議長が８日に「戦闘終結に向けた１０項目の提案の主要な３項目で違反があり、このような状況下では米国⁠との二国間停戦や交渉は不合理」との認識を示したことなどから、市場では米国とイランの停戦合意の実効性に懐疑的な見方が多い様子。また、８日に公表された３月開催分の米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）議事要旨で、「インフレに対抗するため、利上げが必要になる可能性がある」との意見が示されたことが米金利の先高観につながった面もあった。債券先物は午前９時５０分すぎに１３０円１３銭をつけたあとは下げ渋ったが、きょう実施される５年債入札の結果を見極めたいとして戻りは限定的だった。



午前１１時の先物６月限の終値は、前日比２１銭安の１３０円１６銭となった。一方、現物債市場で１０年債の利回りは、前日に比べて０．０３５％高い２．２４０％で推移している。



出所：MINKABU PRESS