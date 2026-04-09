まな板洗いからの卒業！肉を切るなら「キッチンばさみ」が超便利【お肉の切り方の正解】


【画像で確認】キッチンばさみでかたまり肉を切る。狙った厚みにするには？

肉を切るときは包丁を使う人がほとんどでしょう。でも、まな板を洗いながらふと衛生面が気になったりしませんか？　肉が入っているトレイをまな板代わりにして、キッチンばさみで切れば、まな板が汚れないので衛生的だし、後片づけもラクチン！　キッチンばさみは小回りがきき、肉が滑らないので、包丁より下ごしらえの作業がはかどる場面もたくさんあります。そんな「キッチンばさみで肉を切る」ときのコツを、食のプロで栄養士の小田真規子さんに教えてもらいました！

小田真規子さん


教えてくれたのは…

▷栄養士・料理研究家 小田真規子さん

さまざまな食のニーズに応える「スタジオナッツ」を主宰。豊富なアイディアと知識に定評があり、雑誌や書籍、企業などでレシピや商品の開発に携わるほか、栄養や衛生に関する提案も行なう。

■キッチンばさみが大活躍する3つの場面

【1、食べやすく切る】

●薄切り肉

薄切り肉の長さを切る


＜長さを切る＞

肉をパックの上で引き上げ、好きな長さにカット。キッチンばさみなら、重なった状態でも切りやすい。

●とりむね肉

とりむね肉をそぎ切りにする


＜そぎ切りにする＞

はさみをねかせるようにして刃を入れ、繊維を断つように少しずつ切り開きながらそぎ取る。

●かたまり肉

かたまり肉好みの厚さに切りたいときは、少しずつ切り進めると、狙った厚みをキープしやすい


＜好みの厚さに切る＞

肉をしっかりともう一方の手で持ち、少しずつ切り進めると、狙った厚みをキープしやすい。

【2、切り目を入れる】

●とり骨つき肉

とり骨つき肉の骨と肉の間に切り目を入れる


＜骨と肉の間に切り目を入れる＞

肉の厚い部分に深く刃を入れ、骨に沿って切り目を入れる。

●とんカツ用肉

とんカツ用肉の筋切りをする


＜筋切りをする＞

刃を垂直に立てて、赤身と脂身の境目の筋を断ち切る。反対の面も同様に、数cm間隔で切り目を入れる。

●とりむね肉

とりむね肉を観音開きにする


＜観音開きにする＞

まず、中央の厚い部分を厚みの半分まで縦にはさみで切り目を入れる。切れ目から刃をねかせて入れ、少しずつ切り進めて厚みを均一にする。

【3、下処理をする】

●とりもも肉

とりもも肉の余分な脂肪を除く


＜余分な脂肪を除く＞

黄色い脂肪のかたまりを手でつまんで肉から浮かせ、肉との間にはさみを入れて切り取る。また、白くかたい筋があれば、切り離す。

●砂肝

砂肝の銀皮（ぎんぴ・白い部分）を除く


＜銀皮（ぎんぴ・白い部分）を除く＞

2つのかたまりをつないでいる、白いくぼみ部分にはさみをねかせて入れ、赤い身からそぎ取るようにして白い部分を除く。同時にかたまりを切り離す。

【まな板の上で切るときは】

肉と野菜などを一度に切るなら、ある程度、余裕のある大きさのまな板を使うと衛生的。まな板を何枚も用意したり、そのつど洗うのはたいへんなので、原則として野菜→肉の順番に切り、右半分は肉ゾーン、左半分は野菜類と、切る場所を決めておきます。

まな板の上で切るときは肉と野菜の切る場所を決めておく


これはNG！

まな板が小さくて、肉が調理台にはみ出す

小さくて、肉が調理台にはみ出すまな板はNG


＊　＊　＊

キッチンばさみって本当はこんなに使い勝手がよく、大活躍する道具なんですね。ぜひ今日から肉の調理に使ってみましょう！

監修／小田真規子　撮影／難波雄史　イラスト／アベミズキ　編集協力／ singt　

文＝高梨奈々