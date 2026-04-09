　9日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比380円安の5万6080円と急落。日経平均株価の前場現物終値5万5997.18円に対しては82.82円高。出来高は3万646枚となっている。

　TOPIX先物期近は3751ポイントと前日比31.5ポイント安、現物終値比4.32ポイント高で推移。

○主要先物価格・正午時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 56080　　　　　-380　　　 30646
日経225mini 　　　　　　 56085　　　　　-375　　　434511
TOPIX先物 　　　　　　　　3751　　　　 -31.5　　　 48154
JPX日経400先物　　　　　 33915　　　　　-255　　　　2082
グロース指数先物　　　　　 734　　　　　 -15　　　　3239
東証REIT指数先物　　　　1922.5　　　　　　-1　　　　　36

株探ニュース