日経225先物：9日正午＝380円安、5万6080円
9日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比380円安の5万6080円と急落。日経平均株価の前場現物終値5万5997.18円に対しては82.82円高。出来高は3万646枚となっている。
TOPIX先物期近は3751ポイントと前日比31.5ポイント安、現物終値比4.32ポイント高で推移。
○主要先物価格・正午時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 56080 -380 30646
日経225mini 56085 -375 434511
TOPIX先物 3751 -31.5 48154
JPX日経400先物 33915 -255 2082
グロース指数先物 734 -15 3239
東証REIT指数先物 1922.5 -1 36
株探ニュース
TOPIX先物期近は3751ポイントと前日比31.5ポイント安、現物終値比4.32ポイント高で推移。
○主要先物価格・正午時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 56080 -380 30646
日経225mini 56085 -375 434511
TOPIX先物 3751 -31.5 48154
JPX日経400先物 33915 -255 2082
グロース指数先物 734 -15 3239
東証REIT指数先物 1922.5 -1 36
株探ニュース