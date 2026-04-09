5児の母・辻希美、毎朝の弁当作り生活がスタート 夜泣きで寝不足のまま朝迎えるも“愛情にじむ”弁当が完成「不安からのスタートですが、、、頑張ります!!」
5児の母でタレントの辻希美（38）が8日、自身のブログを更新。「新学期始まり、今日から毎朝お弁当生活が始まりました」と明かし、“初日”の手作り弁当を披露した。
【写真】「不安からのスタートですが、、、頑張ります!!」タコさんウインナーなど、彩りよくおかずを盛り付けた辻希美の手作り弁当
前日のブログで辻は、新学期がスタートしたことを報告。子どもたちの近況について「せいは高校生!!そらは中学2年生!!コアは小学2年生」「あ、ちなみに希空は無事高校卒業致しました」と紹介していた。
高校生になった長男の青空さん（せいあ・15）は弁当生活になったようで、この日から毎朝の弁当作りがルーティンになると明かした。
初日から前途多難だったようで「今日も夜中夢が1時間半起きに泣いてたから寝不足のまま朝になりお弁当準備」（※夢は、次女・夢空ちゃん（ゆめあ・0）のこと／原文ママ）を行ったそうだ。「ぅん…不安からのスタートですが、、、頑張ります!!!!!!!!」と話す辻だが、完成した弁当は、タコさんウインナーや花柄にデザインしたウインナー、厚焼き卵、ブロッコーリーなどが彩りよく盛り付けられ、愛情にじむ仕上がりとなっている。
なお、青空さんが弁当を食べる時間に合わせて、自身も残り物を弁当箱に詰めて食べてみたそう。「これから色んなお弁当作るから 何が美味しくて何がダメかをこうやって食べて研究していきます」「冷凍食品とか作り置き冷凍とか色々試してみる」と、母としての飽くなき探究心を見せた。
辻は2007年6月、タレントの杉浦太陽（45）と結婚。同年11月に長女の希空（のあ・18）、10年12月に長男・青空さん、13年3月に次男・昊空さん（そら・13）、18年12月に三男・幸空さん（こあ・7）、昨年8月に次女・夢空ちゃんが誕生している。
【写真】「不安からのスタートですが、、、頑張ります!!」タコさんウインナーなど、彩りよくおかずを盛り付けた辻希美の手作り弁当
前日のブログで辻は、新学期がスタートしたことを報告。子どもたちの近況について「せいは高校生!!そらは中学2年生!!コアは小学2年生」「あ、ちなみに希空は無事高校卒業致しました」と紹介していた。
高校生になった長男の青空さん（せいあ・15）は弁当生活になったようで、この日から毎朝の弁当作りがルーティンになると明かした。
なお、青空さんが弁当を食べる時間に合わせて、自身も残り物を弁当箱に詰めて食べてみたそう。「これから色んなお弁当作るから 何が美味しくて何がダメかをこうやって食べて研究していきます」「冷凍食品とか作り置き冷凍とか色々試してみる」と、母としての飽くなき探究心を見せた。
辻は2007年6月、タレントの杉浦太陽（45）と結婚。同年11月に長女の希空（のあ・18）、10年12月に長男・青空さん、13年3月に次男・昊空さん（そら・13）、18年12月に三男・幸空さん（こあ・7）、昨年8月に次女・夢空ちゃんが誕生している。