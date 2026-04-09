荒木飛呂彦氏（C）ORICON NewS inc.

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　『ソーシャルキングダム再炎』の公式Xが更新され、漫画『ジョジョの奇妙な冒険』シリーズの作者・荒木飛呂彦氏が描いた王騎のイラストが公開された。『ジョジョ』感あふれる一枚がネット上で話題になっている。

【画像】ジョジョ感ある！荒木飛呂彦が描いた『キングダム』王騎のイラスト

　イラストでは「意外と私も嫌いじァありませんからねェ　長距離戦が　ココココ」というセリフとともに描かれた王騎を見ることができる。

　荒木氏は「キングダム20周年おめでとうございます。20周年にふさわしいスケールの作品になりましたねぇ〜。王騎を描けて光栄でございます」とコメントを寄せている。

　これにネット上では「ココココがゴゴゴゴにしか見えない笑」「荒木作画のキングダムめちゃくちゃ見たいw」「キングクリムゾンとかだしそう笑」「大陸横断レースしてそう」「これは長距離パワー型」などの声が出ている。