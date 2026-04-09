荒木飛呂彦『キングダム』王騎を描く 『ジョジョ』感ある一枚に「これは長距離パワー型」「大陸横断レースしてそう」
『ソーシャルキングダム再炎』の公式Xが更新され、漫画『ジョジョの奇妙な冒険』シリーズの作者・荒木飛呂彦氏が描いた王騎のイラストが公開された。『ジョジョ』感あふれる一枚がネット上で話題になっている。
【画像】ジョジョ感ある！荒木飛呂彦が描いた『キングダム』王騎のイラスト
イラストでは「意外と私も嫌いじァありませんからねェ 長距離戦が ココココ」というセリフとともに描かれた王騎を見ることができる。
荒木氏は「キングダム20周年おめでとうございます。20周年にふさわしいスケールの作品になりましたねぇ〜。王騎を描けて光栄でございます」とコメントを寄せている。
これにネット上では「ココココがゴゴゴゴにしか見えない笑」「荒木作画のキングダムめちゃくちゃ見たいw」「キングクリムゾンとかだしそう笑」「大陸横断レースしてそう」「これは長距離パワー型」などの声が出ている。
【画像】ジョジョ感ある！荒木飛呂彦が描いた『キングダム』王騎のイラスト
イラストでは「意外と私も嫌いじァありませんからねェ 長距離戦が ココココ」というセリフとともに描かれた王騎を見ることができる。
荒木氏は「キングダム20周年おめでとうございます。20周年にふさわしいスケールの作品になりましたねぇ〜。王騎を描けて光栄でございます」とコメントを寄せている。
これにネット上では「ココココがゴゴゴゴにしか見えない笑」「荒木作画のキングダムめちゃくちゃ見たいw」「キングクリムゾンとかだしそう笑」「大陸横断レースしてそう」「これは長距離パワー型」などの声が出ている。
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