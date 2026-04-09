亀梨和也、カモトラコンビ復活に喜び噛みしめる 窪塚洋介とW主演『外道の歌 SEASON2』キービジュアル第3弾＆場面写真解禁
窪塚洋介と亀梨和也がW主演を務めるDMM TVドラマ『外道の歌 SEASON2』がきょう9日から配信された。これに合わせ、窪塚、亀梨、南沙良のコメントとキービジュアル第3弾、第1話と第2話の場面写真が解禁。
【場面写真】物々しい雰囲気で食卓を囲む南沙良＆窪塚洋介＆亀梨和也
同作品は、SNS関連動画総再生数4,500万回を突破し、話題を呼んだ復讐クライムサスペンスの続編。復讐屋を営む男たちを描いており、凶悪な犯罪に手を染めながらも十分な裁きを受けず反省もしない犯罪者たちに対して、被害者に代わり、制裁を加える2人の復讐者による“外道”の物語となっている。窪塚は鴨ノ目武ことカモ、亀梨は島田虎信ことトラを演じる。
第1話では、カモとトラが復讐の対象となり窮地に追い込まれる。対峙する朝食会の全貌も見え始める中、殺人鬼園田や、不思議な魅力を放つメイド、強盗集団『世名汚死』などさまざまな外道が動き出す。
第1話の場面写真は、カモ、トラ、奈々子（南）の3人が食卓を囲む印象的なシーンや、メイド喫茶でメイド服姿の“ちぃたん”こと近野智夏（あの）が、ドリンクを飲む鶴巻（溝端淳平）を意味深に見つめる場面が公開され、謎めいた新キャラクターの存在感が早くも際立つ。さらに、拘束されたカモに凶器を向ける朝食会・榎加世子（馬場ふみか）の緊迫したシーンや、心配そうな表情を浮かべるトラの姿も公開されており、カモトラコンビが危機的状況に追い込まれる展開も示唆されている。
第2話では『世名汚死』の1人を火炙りにしたカモとトラが、手に入れた情報を元に残りのメンバーを追う。一方、朝食会の元にも『世名汚死』への復讐依頼が届き、それぞれの思惑が絡み合う。そんな中、園田の自宅に何者かが忍び込む。
第2話の場面写真は、ゲーム機を手に取りテレビゲームをするトラと、その画面を隣で見つめる奈々子の姿が写し出されている。2人の関係性の変化を感じさせるカットとなっている。さらに、横たわる男性を何かに乗せて押すカモの姿も解禁され、復讐屋として任務を遂行する緊迫した場面を予感させる。
また、同時に解禁されたキービジュアル第3弾は、車を背景に、カモ、トラ、奈々子らキャラクターたちが鋭い眼差しでこちらを見据える、スタイリッシュでクールなビジュアルとなっている。それぞれが静かな緊張感をまといながら佇む姿は、これから始まる復讐劇の激しさを予感させ、SEASON2ならではのスケール感と重厚な世界観を印象づける仕上がりに。
▼窪塚洋介 コメント
SEASON1で、亀ちゃんと良きバディが組めたという感触があったからSEASON2が決まってすごくうれしかったです。「外道の歌」は、拷問と日常のギャップも見どころの1つ。バキバキに痛めつけているかと思えば、カモ・トラ・奈々子の食卓シーンはほっこりする。そんな3人の独特な空気感や、前作からさらに進化した映像クオリティー、濃いめの出演者たちも今回の見どころです。
▼亀梨和也 コメント
いよいよSEASON2が始まります。 新たに登場する魅力的なキャラクターたちが、カモとトラとどのように交わっていくのか。そして、奈々子の事件にまつわる結末とは。 撮影はSEASON1から約1年ぶりとなりましたが、現場に入るとすぐに『外道の歌』の世界に戻ることができ、不思議な感覚になりました。改めて、トラを再び演じることができた喜びと、カモや奈々子とテーブルを囲む時間は、とても居心地が良かったです。 その一方で、物語が進むにつれて変化していく3人の関係性にも、ぜひ注目していただきたいです。 そして、自分が出演していないシーンがどのように仕上がっているのか、視聴者の1人としても楽しませてもらいたいと思っています。さらに熱量が高まった『外道の歌 SEASON2』今回も、かなり踏み込んだ作品になっています。ぜひ楽しみにしていてください。
▼南沙良 コメント
SEASON2のスタート、本当にうれしく思っています。開成奈々子として再びこの作品に関われること、そして新たな展開を皆さんにお届けできることがとても楽しみです。人の闇や痛みに深く踏み込んだ物語になっていると思います。ぜひ最後まで見届けていただけるとうれしいです！
【場面写真】物々しい雰囲気で食卓を囲む南沙良＆窪塚洋介＆亀梨和也
同作品は、SNS関連動画総再生数4,500万回を突破し、話題を呼んだ復讐クライムサスペンスの続編。復讐屋を営む男たちを描いており、凶悪な犯罪に手を染めながらも十分な裁きを受けず反省もしない犯罪者たちに対して、被害者に代わり、制裁を加える2人の復讐者による“外道”の物語となっている。窪塚は鴨ノ目武ことカモ、亀梨は島田虎信ことトラを演じる。
第1話の場面写真は、カモ、トラ、奈々子（南）の3人が食卓を囲む印象的なシーンや、メイド喫茶でメイド服姿の“ちぃたん”こと近野智夏（あの）が、ドリンクを飲む鶴巻（溝端淳平）を意味深に見つめる場面が公開され、謎めいた新キャラクターの存在感が早くも際立つ。さらに、拘束されたカモに凶器を向ける朝食会・榎加世子（馬場ふみか）の緊迫したシーンや、心配そうな表情を浮かべるトラの姿も公開されており、カモトラコンビが危機的状況に追い込まれる展開も示唆されている。
第2話では『世名汚死』の1人を火炙りにしたカモとトラが、手に入れた情報を元に残りのメンバーを追う。一方、朝食会の元にも『世名汚死』への復讐依頼が届き、それぞれの思惑が絡み合う。そんな中、園田の自宅に何者かが忍び込む。
第2話の場面写真は、ゲーム機を手に取りテレビゲームをするトラと、その画面を隣で見つめる奈々子の姿が写し出されている。2人の関係性の変化を感じさせるカットとなっている。さらに、横たわる男性を何かに乗せて押すカモの姿も解禁され、復讐屋として任務を遂行する緊迫した場面を予感させる。
また、同時に解禁されたキービジュアル第3弾は、車を背景に、カモ、トラ、奈々子らキャラクターたちが鋭い眼差しでこちらを見据える、スタイリッシュでクールなビジュアルとなっている。それぞれが静かな緊張感をまといながら佇む姿は、これから始まる復讐劇の激しさを予感させ、SEASON2ならではのスケール感と重厚な世界観を印象づける仕上がりに。
▼窪塚洋介 コメント
SEASON1で、亀ちゃんと良きバディが組めたという感触があったからSEASON2が決まってすごくうれしかったです。「外道の歌」は、拷問と日常のギャップも見どころの1つ。バキバキに痛めつけているかと思えば、カモ・トラ・奈々子の食卓シーンはほっこりする。そんな3人の独特な空気感や、前作からさらに進化した映像クオリティー、濃いめの出演者たちも今回の見どころです。
▼亀梨和也 コメント
いよいよSEASON2が始まります。 新たに登場する魅力的なキャラクターたちが、カモとトラとどのように交わっていくのか。そして、奈々子の事件にまつわる結末とは。 撮影はSEASON1から約1年ぶりとなりましたが、現場に入るとすぐに『外道の歌』の世界に戻ることができ、不思議な感覚になりました。改めて、トラを再び演じることができた喜びと、カモや奈々子とテーブルを囲む時間は、とても居心地が良かったです。 その一方で、物語が進むにつれて変化していく3人の関係性にも、ぜひ注目していただきたいです。 そして、自分が出演していないシーンがどのように仕上がっているのか、視聴者の1人としても楽しませてもらいたいと思っています。さらに熱量が高まった『外道の歌 SEASON2』今回も、かなり踏み込んだ作品になっています。ぜひ楽しみにしていてください。
▼南沙良 コメント
SEASON2のスタート、本当にうれしく思っています。開成奈々子として再びこの作品に関われること、そして新たな展開を皆さんにお届けできることがとても楽しみです。人の闇や痛みに深く踏み込んだ物語になっていると思います。ぜひ最後まで見届けていただけるとうれしいです！