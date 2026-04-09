元宝塚トップ・湖月わたる、退団20周年記念公演が決定 彩凪翔&朴ロ美と共演 ゆかりの豪華ゲストも集結【公演概要あり】

元宝塚トップ・湖月わたる、退団20周年記念公演が決定 彩凪翔&朴ロ美と共演 ゆかりの豪華ゲストも集結【公演概要あり】