元宝塚トップ・湖月わたる、退団20周年記念公演が決定 彩凪翔&朴ロ美と共演 ゆかりの豪華ゲストも集結【公演概要あり】
元宝塚トップスター・湖月わたるの宝塚歌劇団退団 20th Anniversary公演『TUMBLEWEED』が、11月に兵庫・宝塚バウホール、東京・よみうり大手町ホール、愛知・御園座で開催されることが決定した。
【画像】変わらない美しさ…涼やかな眼差しを向ける湖月わたる
荒野に生き、風を受けて形を変えながら、前へ前へと進み続ける植物“TUMBLEWEED（タンブルウィード）”。今年、宝塚歌劇団退団20周年を迎える湖月が、この節目となる年に、在団時からの盟友で演出家の荻田浩一氏と再びタッグを組み、その挑戦と変化に満ちた歩みをたどる。作品では振付にも挑戦。昨年湖月が出演した『マイ フレンド ジキル』で振付を務めた益井悠紀子氏に指導を仰ぎ、新たな学びを得て表現者としての新たな一歩を踏み出す。
共演には、彩凪翔、朴ロ美（ロは王ヘンに路）。彩凪とは『ベルサイユのばら50』（2024年上演）で共演、作品のフィナーレにおける代表的なナンバー「ボレロ」でデュエットダンスを披露。朴とは『蜜蜂と遠雷』リーディング・オーケストラコンサート〜コトダマの音楽会〜（18年上演）で、共にストーリーテラーを担い、更に昨年は、朴が企画・演出を手掛けた、舞台『平家物語ー胡蝶の被斬ー』、体感型朗読劇 神楽坂怪奇譚 二〇二五『棲』に湖月が出演した。
他にも豪華ゲストが出演することが決定した。兵庫では、安蘭けい（11月6日・7日）、紫苑ゆう（11月8日）、東京では柚希礼音（11月12日・13日）、朝海ひかる（11月14日）、愛知では真風涼帆（11月18日・19日）と、湖月と縁のあるゲストが集まる。
新たに描く女性ガンマンの物語＆特別なShow Timeの2つのパートでお届けする本作。始まりの“Reading Play”では、湖月がかつて演じた、伝説の女性ガンマン「カラミティ・ジェーン」の波乱万丈の人生を新たに朗読×ダンス×歌でつづる。そして次なる“Show Time”では、スペシャルゲストとの馴染み深いナンバーやトークを届ける。
■湖月わたる 宝塚歌劇団退団 20th Anniversary『TUMBLEWEED』概要
構成・演出：荻田浩一
出演：湖月わたる彩凪翔／朴ロ美
スペシャルゲスト：兵庫｜安蘭けい（11月6日・7日出演）紫苑ゆう（11月8日出演）
東京：柚希礼音（11月12日・13日出演）朝海ひかる（11月14日出演）
愛知：真風涼帆（11月18日・19日出演）
公演日程・会場：
兵庫：2026年11月6日（金）〜8日（日）宝塚バウホール
東京：2026年11月12日（木）〜14日（土）よみうり大手町ホール
愛知：2026年11月18日（水）〜19日（木）御園座
チケット一般発売：2026年9月12日（土）
【画像】変わらない美しさ…涼やかな眼差しを向ける湖月わたる
荒野に生き、風を受けて形を変えながら、前へ前へと進み続ける植物“TUMBLEWEED（タンブルウィード）”。今年、宝塚歌劇団退団20周年を迎える湖月が、この節目となる年に、在団時からの盟友で演出家の荻田浩一氏と再びタッグを組み、その挑戦と変化に満ちた歩みをたどる。作品では振付にも挑戦。昨年湖月が出演した『マイ フレンド ジキル』で振付を務めた益井悠紀子氏に指導を仰ぎ、新たな学びを得て表現者としての新たな一歩を踏み出す。
他にも豪華ゲストが出演することが決定した。兵庫では、安蘭けい（11月6日・7日）、紫苑ゆう（11月8日）、東京では柚希礼音（11月12日・13日）、朝海ひかる（11月14日）、愛知では真風涼帆（11月18日・19日）と、湖月と縁のあるゲストが集まる。
新たに描く女性ガンマンの物語＆特別なShow Timeの2つのパートでお届けする本作。始まりの“Reading Play”では、湖月がかつて演じた、伝説の女性ガンマン「カラミティ・ジェーン」の波乱万丈の人生を新たに朗読×ダンス×歌でつづる。そして次なる“Show Time”では、スペシャルゲストとの馴染み深いナンバーやトークを届ける。
■湖月わたる 宝塚歌劇団退団 20th Anniversary『TUMBLEWEED』概要
構成・演出：荻田浩一
出演：湖月わたる彩凪翔／朴ロ美
スペシャルゲスト：兵庫｜安蘭けい（11月6日・7日出演）紫苑ゆう（11月8日出演）
東京：柚希礼音（11月12日・13日出演）朝海ひかる（11月14日出演）
愛知：真風涼帆（11月18日・19日出演）
公演日程・会場：
兵庫：2026年11月6日（金）〜8日（日）宝塚バウホール
東京：2026年11月12日（木）〜14日（土）よみうり大手町ホール
愛知：2026年11月18日（水）〜19日（木）御園座
チケット一般発売：2026年9月12日（土）