マイケル・ジャクソン伝記映画、IMAX含む全386館で公開へ プレミアムラージフォーマット上映決定
“キング・オブ・ポップ”ことマイケル・ジャクソンの軌跡を描く映画『Michael／マイケル』が、6月12日の日本公開初日より全国63館でIMAX上映されることが決定。あわせてDolby Cinema、Dolby Atmos、MX4D、4DX、SCREENX、ULTRA 4DXといったプレミアムラージフォーマットでの同時上映も発表され、全国合計386館での公開となることが明らかになった。
【画像】映画『Michael／マイケル』新たに解禁された場面写真
人類史上最も売れたアルバム『スリラー』を生み出し、ムーンウォークなど革新的なパフォーマンスで、今なお世界中に影響を与え続けるマイケル・ジャクソン。本作はその人生と創造の軌跡に迫る作品で、US版予告は公開から24時間で1億1650万回以上再生されるなど、すでに大きな注目を集めている。
IMAX上映では、高精細な映像と臨場感あふれるサウンドにより、観客はまるでコンサート会場にいるかのような没入体験を味わえる。全27曲に及ぶ名曲と伝説的パフォーマンスが、かつてないスケールでスクリーンに蘇る。
アントワーン・フークア監督は「最も推奨するフォーマット」としてIMAXを挙げ、「マイケルの人生を真に感じるには、大画面で、最も壮大な形で体験する必要があります。まるでコンサート会場にいるかのような気分になるはずです」とコメント。圧倒的な臨場感への自信をのぞかせている。
あわせて解禁されたIMAX版ポスターは、黄金の光に包まれたシルエットが印象的なビジュアル。主演のジャファー・ジャクソン（マイケル・ジャクソンの甥）が演じるマイケルの姿を中心に、ステージ上の輝きとその裏側を切り取った場面写真も公開された。
また、公式SNSでは「#アイラブマイケル」を付けて投稿するキャンペーンも実施中。ファンの思い出やエピソードを共有できる企画となっている。
人類史上最も売れたアルバム『スリラー』を生み出し、ムーンウォークなど革新的なパフォーマンスで、今なお世界中に影響を与え続けるマイケル・ジャクソン。本作はその人生と創造の軌跡に迫る作品で、US版予告は公開から24時間で1億1650万回以上再生されるなど、すでに大きな注目を集めている。
IMAX上映では、高精細な映像と臨場感あふれるサウンドにより、観客はまるでコンサート会場にいるかのような没入体験を味わえる。全27曲に及ぶ名曲と伝説的パフォーマンスが、かつてないスケールでスクリーンに蘇る。
アントワーン・フークア監督は「最も推奨するフォーマット」としてIMAXを挙げ、「マイケルの人生を真に感じるには、大画面で、最も壮大な形で体験する必要があります。まるでコンサート会場にいるかのような気分になるはずです」とコメント。圧倒的な臨場感への自信をのぞかせている。
あわせて解禁されたIMAX版ポスターは、黄金の光に包まれたシルエットが印象的なビジュアル。主演のジャファー・ジャクソン（マイケル・ジャクソンの甥）が演じるマイケルの姿を中心に、ステージ上の輝きとその裏側を切り取った場面写真も公開された。
また、公式SNSでは「#アイラブマイケル」を付けて投稿するキャンペーンも実施中。ファンの思い出やエピソードを共有できる企画となっている。