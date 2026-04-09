伝説の“キング・オブ・ポップ”、マイケル・ジャクソンさんの軌跡を描く映画『Michael／マイケル』の新たな場面写真が公開されました。

映画『Michael／マイケル』（6月12日（金）全国公開、配給：キノフィルムズ）は、世界中のアーティストやファンに多大な影響を与えたマイケルさんの人生を描いた物語。US版予告が公開されると、24時間で再生回数1億1650万回以上を記録（映画会社発表）。公開前から話題になっています。

■初期ソロ時代の象徴的なパフォーマンス、など新たな場面写真が公開

今回公開された場面写真には、初期ソロ時代の象徴的なパフォーマンスに加え、名曲誕生の舞台裏を描いたカットなど、ステージ上の輝きとその裏にある素顔が切り取られています。



■実のおいが、マイケル･ジャクソン役に起用

今回の映画で描かれるのは、父の支配と自身のビジョンのはざまで揺れながら、名曲を生み出していく若者マイケルの“創造の瞬間”。そして、その才能ゆえの孤独に悩むひとりの人間の姿。主演は、マイケルさんの実のおいであるジャファー・ジャクソンさん。幼少期を若手俳優のジュリアーノ・クルー・ヴァルディさん、父ジョセフ役にコールマン・ドミンゴさん、母キャサリン役にニア・ロングさん、音楽プロデューサーのクインシー・ジョーンズ役をケンドリック・サンプソンさん、弁護士のジョン・ブランカ役をマイルズ・テラーさんが演じています。



■IMAX版ポスターには、黄金の光に包まれるマイケル

また、全27曲におよぶ名曲と伝説的なパフォーマンスをスクリーンによみがえらせたという本作。映画の日本公開初日の6月12日から、IMAX上映も行われることも今回発表されました。

あわせて解禁されたIMAX版のポスターには、ジャファーさんが演じる黄金の光に包まれたマイケルの姿が描かれています。