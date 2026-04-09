【ブラックサンダールアー】 4月9日 発売 価格：2,400円

デュオは、有楽製菓とのコラボレーションにより開発した「ブラックサンダールアー」を全国の釣具店にて本日4月9日より発売する。価格は2,400円。

本製品は、思わずかじりつきたくなるようなチョコバーのディテールを、質感・形状ともに忠実に再現した、“本気で釣れる”コラボルアー。1月にパシフィコ横浜で開催された「釣りフェス2026 in YOKOHAMA」での先行販売では、各日100個限定で用意した本商品が最短10分で完売し、“実際に使えるルアー”としての完成度が話題を呼び、多くの反響があったという。

パッケージを忠実に再現したからこそ生まれたフラットなルアーの形状が、まだ見ぬアクションを生み、見た目のユニークさに加え、機能面でも独自の水噛み性能を実現。数量限定（再生産予定あり）での販売となる。

□「ブラックサンダールアー」公式サイト

「ブラックサンダールアー」製品概要

【水の中を泳ぎ回るブラックサンダー！？イナズマ級に釣れる 【DUO Times】 #9】

4月9日 発売

価格：2,400円

タイプ：フローティング

重量：17g

全長：75mm

レンジ：0～1.4m

フックサイズ：#5